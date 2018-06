45 Jahre lang als Lehrer und Pädagoge mit Leib und Seele aktiv

Anzeige

Viele Aufgaben übernommen

Seiner alten Heimat verdankt er nach eigenen Aussagen eine glückliche Kinder- und Jugendzeit in familiär geordneter Obhut. Der in Buchen geborene Pädagoge sammelte seine beruflichen Erfahrungen zunächst an „wenig gegliederten Landschulen“, als Rektor einer Grund- und Hauptschule und einer großen Grundschule, als Seminar- und Lehrgangsleiter, sowie in 23-jähriger Tätigkeit als Schulrat und Schulamtsdirektor in Heidelberg und Mosbach. Damit trat er beruflich in die Fußstapfen seines Vaters, der viele Jahre als Lehrer in Donebach und Rektor an der Realschule in Mosbach wirkte. Nach seinem Studium am Pädagogischen Institut in Heidelberg trat er 1960 seine erste Stelle in Schollbrunn an. 1963 wurde er an die Volksschule nach Obrigheim versetzt und 1964 mit dem Neuaufbau der Grundschule in der Mosbacher Waldstadt betraut. 1966 wurde er Schulleiter in Guttenbach und Fachberater für Grundschuldidaktik und Heimatkunde im Kreis Mosbach. Von 1970 bis 1972 war Norbert Hefner Konrektor an der Grund- und Hauptschule in Neckargerach, bevor er als Rektor die Schule in Eschelbronn übernahm.

1978 wurde er zum Rektor der Dr. Weiß-Grundschule in Eberbach ernannt und 1980 trat Norbert Hefner die Stelle als Schulrat beim Staatlichen Schulamt in Heidelberg an. Die Beförderung zum Schulamtsdirektor erfolgte 1987. Das Oberschulamt Karlsruhe bestellte ihn 1991 zum stellvertretenden Amtsleiter nach Heidelberg, aber aus familiären Gründen bat er 1994 um Versetzung an das staatliche Schulamt in Mosbach. Im Juni 2003 trat er nach Vollendung des 65. Lebensjahres nach mehr als 45 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Damit endete die Karriere eines Pädagogen, der wegen seiner Strebsamkeit, seiner Fachkenntnisse, seines Fleißes und seines Einsatzwillens allseits geschätzt war. Als langjähriges aktives und engagiertes Mitglied im Verband Bildung und Erziehung, als Fußballtrainer, Dirigent und Ehrendirigent mehrerer Gesangvereine war der heutige Jubilar auch über seinen Beruf hinaus eine geachtete und anerkannte Persönlichkeit.

Er war aber außerdem als Referent bei Akademielehrgängen und als Leiter solcher Lehrgänge auf allen Staatlichen Akademien in Baden-Württemberg einer derjenigen, der Bildungspolitik für die Schulen multiplizierte und sie bei der Umsetzung in den Unterricht unterstützte. Norbert Hefner hat den vielfältigen Wandel in der Schul- und Bildungslandschaft miterlebt und auch wesentlich mitgestaltet. Als Lehrer, Schulleiter und Schulrat hat er diesen Wandel in der Gesellschaft verantwortlich, sinnvoll und praxisnah in die allgemeine Schularbeit umgesetzt.

Norbert Hefner beteiligt sich nach wie vor am Gemeindeleben, ist aktives Mitglied im Kirchenchor in Neckarhausen und im Männergesangverein und unterstützt die Schlossparkfreunde. L.M.

