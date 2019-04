50-jährige Treue besonders gewürdigt

Die Kolpingsfamilie Steinbach ehrte acht Mitglieder für 50-jährige Treue bei der Generalversammlung im Medienzimmer der alten Schule.

Steinbach. Vorsitzender Tobias Farrenkopf begrüßte die Kolpingbrüder und Schwestern mit einer kurzen Rede, in der er Parallelen zwischen den derzeitigen „Fridays for Future“ Demonstrationen und des Steinbacher Kolpingvereins aufzeigte:

Wie auch die Tausende Schüler ihre Meinung Kund geben und sich für ihre Werte einsetzen, tue es auch die Kolpingsfamilie Steinbach.

„Durch das wiederkehrende Angebot vieler Aktivitäten werden christliche Werte in einer lebendigen Gemeinschaft vermittelt“, so Farrenkopf.

Später am Abend berichtete das Schriftführer-Team Julia Hofmann und Kevin Herkert genauer von diesen Aktivitäten. Neben der Durchführung des alljährlichen Minigolfturniers und dem Jahresausflug nach Heidelberg veranstaltete die Kolpingsfamilie eine Fußwallfahrt nach Walldürn.

Für den Gottesdienst am Kolpinggedenktag gründete sich im vergangenen Jahr wieder ein Projektchor. Auch die Kolping-Jugend zeigt sich in Steinbach engagiert, so wurde von der Jugend ein Dart- und Tischtennis-Turnier organisiert, das auf große Resonanz stieß. Kassierer Matthias Schild berichtete anschließend über den finanziellen Verlauf des vergangenen Jahres.

Für ihre 50-jährige Treue zur Kolping Steinbach konnten an dem Abend gleich acht Mitglieder geehrt werden. Neben dem ehemaligen Vorsitzenden Hans-Jürgen Pittner erhielten Manfred Fabrig, Otto Herkert, Alois Landeck, Edgar Farrenkopf, Ottmar Farrenkopf, Werner Noe sowie Bernhard Fabrig eine Urkunde und einen Präsentkorb vom Vorstandsteam, bestehend aus Simone Helter, Miriam Schäfer und Tobias Farrenkopf.

Beitrag zum kulturellen Leben

Ortsvorsteher Georg Moser bedankte sich in seinen Grußworten ebenfalls bei den Geehrten, und betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, so lange einem Verein treu zu bleiben. Darüber hinaus bedankte er sich beim Vorstand für den Beitrag der Kolpingsfamilie zum kulturellen Leben in Steinbach und lud die Anwesenden zum Steinbacher Dorffest am 18. Und 19. Mai ein.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019