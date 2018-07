„60 000 Euro – eine prächtige Summe“

Anzeige

Mit der Sonne strahlten gestern im Odenwaldstadion alle – nicht nur wegen des tollen Sportfest-Programms, sondern auch aufgrund der 60 000 Euro, die beim Benefizspiel im Mai zusammenkamen.

Mudau. Zu zwei „super-schönen Programmpunkten“ begrüßte der Vorsitzende des TSV Mudau, Ralf Hauk, am Sportfest-Sonntag zahlreiche Gäste. Zu feiern galt es zum einen zahlreiche langjährige Mitglieder des TSV, die geehrt wurden (siehe weiteren Bericht). Gefeiert wurde vor allem aber auch eine Summe, die sogar Ralf Hauk nach eigenen Angaben „sprachlos“ macht: 60 000 Euro kamen bei dem Benefizspiel der FC-Bayern-Legenden gegen eine Odenwald-Auswahl am 10. Mai in Mudau zusammen.

Über einen Scheck in Höhe von jeweils 20 000 Euro dürfen sich die Benefizpartner „Special Olympics“ der Johannes-Diakonie Mosbach (vertreten durch Dr. Hanns-Lothar Förschler), der Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis (Jürgen Kriege) und die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Buchen (Bernd Rathmann) freuen. Sie dankten dem TSV Mudau und allen, die zu dieser „prächtigen Summe“ beigetragen haben.