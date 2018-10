60 Pflegeplätze und eine Tagesbetreuung

Mudau.Ein neues Seniorenpflegeheim mit 60 Pflegeplätzen und einer Tagesbetreuung soll im Ortszentrum von Mudau entstehen. Vorgesehen ist ein überwiegend zweigeschossiges Gebäude mit begrüntem Flachdach. Im Erdgeschoss und Obergeschoss sind vier Pflegegruppen mit jeweils 15 Einzelzimmern sowie zugehörigem Gemeinschaftsraum geplant. Ein Tagescafé und diverse Personalräume sollen im Erdgeschoss eingerichtet werden, Funktionsräume, Technik und Küche im Untergeschoss.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates unter Vorsitz von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger erteilte man das Einvernehmen für den vorliegenden Bauantrag durch die Immobiliengesellschaft Schwetlick als Bauträger für das Seniorenpflegeheim Mudau.

Neben dem Bebauungsplan und als Ergänzung dazu wurde mit dem Bauträger ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen, der unter anderem beinhaltet, dass die Erschließung über eine private Straße mit Schallschutz gewährleistet und die Durchführung sowie Kostentragung für den notwendigen Anschluss der Plangebietsfläche an die Straßen Strüt und Amorbacher Straße sichergestellt werden.

Der Bauträger zeichnet für die Übernahme der Kosten des gesamten Planverfahrens verantwortlich. Da der Gemeinderat auch gleichzeitig den Bebauungsplan mit allen Bestandteilen wie Lärmprognose und artenschutzrechtliche Prüfung als Satzung beschlossen hatte, erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung mit gleichzeitigem Inkrafttreten der Rechtskraft des Bebauungsplanes.

Neue Beleuchtung

Für die Umstellung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Unterscheidental wurde die Netze BW aus Tauberbischofsheim zum Angebotspreis von 26 966 Euro beauftragt. Im Bereich der Unterscheidentaler Straße und der Bergstraße werden die Dachständer abgebaut und stattdessen eine Erdverkabelung durchgeführt.

Gemäß dem Ansinnen des Ortschaftsrates Scheidental werden nun sechs LED-Kandelaberleuchten (mit Schulstraße und Bushaltestelle) zum Einsatz kommen.

Weiter beschlossen wurde auch der Bebauungsplan „Rumpfener Buckel“ nach dessen Offenlegung und Einarbeitung der Anregungen und Einwände durch die Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Erfreulicherweise kann die Gemeinde auf ein gut gefülltes Ökokonto zurückgreifen und hat auch nach Abzug der Ausgleichsmaßnahmen für dieses Gebiet noch ein anständiges Plus im Vorrat. Gleichzeitig stellte der Gemeinderat die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Ausweisung von Wohnbauflächen in der Ausdehnung des Bebauungsplanes „Rumpfener Buckel“ fest. In direkter Verbindung zu diesem Baugebiet steht auch die Fortschreibung der Globalberechnung für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung durch das Büro Heyder + Partner aus Tübingen. Die 2016 erstellte Globalberechnung ist Grundlage für die Ermittlung des Beitragssatzes.

„Informativer Workshop“

Im Baugebiet „Rumpfener Buckel“ soll die Abwasserbeseitigung im Trennsystem erfolgen, wozu der Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens und eine Druckerhöhungsanlage erforderlich wird. Mit der Fortschreibung will man eine rechtssichere Beitragserhebung erreichen.

Zum Gesamtpreis von 31 487 Euro wurde das Büro Heyder + Partner aus Tübingen mit der aktuellen Vermögensbewertung (Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Grundstücke, Wald) der Gemeinde Mudau beauftragt, was für die neue Haushaltsrechnung ab Januar 2020 notwendig wird.

Für diese Haushaltsrechnung wünschte sich Gemeinderat Franz Brenneis einen informativen Workshop für das Gremium.

Ebenfalls beschlossen wurde die Annahme von Spenden zugunsten der Feuerwehr Scheidental (410 Euro), der Feuerwehr Reisenbach (1000 Euro), der Feuerwehr Langenelz (589 Euro), Friedhof Langenelz (700 Euro) und Schlosskonzert Leiningen (834 Euro).

Wie Kämmerer Gerd Mayer vorstellte, wurden in der Nachtrags-Haushaltssatzung für das laufende Jahr die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 12 475 000 Euro – und damit einem Plus von 325 000 Euro – und im Vermögenshaushalt mit 3 485 000 Euro (plus 480 000) festgestellt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich um 400 000 Euro reduziert und beträgt 482 000 Euro, bei 0 Euro Kreditaufnahme anstelle der geplanten 250 000 Euro.

Im Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Mudau beträgt der Vermögensplan in der 1. Änderung Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 637 000 Euro bei einem Jahresverlust von 55 000 Euro und einer vorgesehenen Kreditfestsetzung von 421 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018