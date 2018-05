70 Wanderfreunde auf großer Tour

Anzeige

Mudau.Von dem Motto „All’s die Baach nab“ im Rahmen des Gemeindeprogramms „Mudau aktiv“ haben sich rund 70 Wanderfreunde angesprochen gefühlt. Entsprechend dem Titel folgten sie „Geopark Vorort“-Begleiter Bernd Fischer von Mudau über Langenelz das Elztal entlang bis nach Limbach.

Fischer erwähnte auf diesem Weg die Geschichte des „Entenmörders“, der einst entlang der heutigen Wanderbahntrasse von Mudau nach Mosbach pendelte. Am originell geschmückten Maibaum in Langenelz vorbei führte die Wanderung dann durch das idyllische Elztal bis zur „Laudenberger Mühle“. An der einstigen Schneidmühle wartete dann die Mittagspause an den eigens für diesen Anlass bereitgestellten Tischen und Bänken.

Gut gestärkt ging es weiter „die Baach nab“ bis nach Scheringen, wo der markante „Dreisteg“ auf die Wandergruppe wartete. Nach erfolgreichem Durchstieg führte der Weg dann schließlich vorbei an der Limbacher Mühle bis zum Abschlussort Limbach. Dort wurde Einkehr im „Limbacher Hof“ gehalten, bevor ein Bus die Gruppe wieder nach Mudau zum Ausgangspunkt der Wanderung brachte. L.M.