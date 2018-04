Über 100 000 Euro für die Landschaft

Anzeige

Im laufenden Jahr müssen neun Naturschutzverträge mit Wirkung zum 1. Januar verlängert werden. Für das Jahr 2019 wartet auf die Geschäftsführung eine Mammutaufgabe: Dann müssen 91 Verträge verlängert werden. Für dieses Jahr plant der Verband 25 Pflegemaßnahmen mit einem Finanzbedarf von insgesamt rund 150 000 Euro. Dabei handelt es sich unter anderem um die fortlaufende Pflege von Gebieten, die man bereits in früheren Jahren im Programm hatte, aber auch um neue Aufgaben, zum Beispiel die Pflege von Hecken bei Walldürn.

Drei Bereiche

Die Geschäftsführung will die Fördermittel des Landkreises in drei Bereiche investieren: Themenblock „Insekten“ (5250 Euro), Themenblock „Streuobst“ (640 Euro) und Themenblock „Artenschutz allgemein“ (11 000 Euro). Die 44 000 Euro aus dem Naturschutzfonds sollen für Projekte bei Rinschheim, Rittersbach, Zimmern und Merchingen eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet der LEV im September einen Gehölzpflegekurs für Mitarbeiter von Bauhöfen und Straßenmeistereien an. Außerdem nimmt er an Landschaftspflegetagen in Waldstetten und Mosbach teil und organisiert eine Hecken-Pflanzaktion am 10. November am „Waldstetter Pfad“ in Walldürn. Nachdem Matthias Jurgovsky den Kassenbericht vorgetragen hatte, attestierte Kassenprüfer Norman Link diesem eine einwandfreie Kassenführung. Die Versammlung akzeptierte den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 und entlastete die gesamte Vorstandschaft.

Danach wählte sie den Schefflenzer Bürgermeister Walter Houck zum stellvertretenden Vorsitzenden sowie Norman Link und Andreas Sigmund zu Rechnungsprüfern.

Nach der Mitgliederversammlung ging es in die Natur. Matthias Jurgovsky informierte die Teilnehmer vor Ort über die Pflege von Flächen im Elztal bei Langenelz. Das Land Baden-Württemberg hatte diese schon in den 1980er Jahren erworben. Sie weisen naturschutzfachlich hochwertige Biotoptypen auf wie artenreiche Nasswiesen, Feuchtwiesen, Großsegenriede und Gehölze in einer mittlerweile seltenen Dichte und Ausprägung. mb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.04.2018