Über 1500 Radtouren absolviert

Jubiläum feierte der Radwanderverein Donebach. Bei der Veranstaltung wurden auch zahlreiche Mitglieder geehrt.

Donebach. Als ältester Verein im Ort und mit heute über 200 Mitgliedern kann der Radwanderverein Wodan Donebach in drei Jahren eigentlich sein 100-jähriges Bestehen feiern. Da die Vereinstätigkeiten bedingt durch den Weltkrieg und danach durch mangelndes Interesse seitens der Bevölkerung einige Zeit ruhten, erfolgte die Wiedergründung auf Anregung von Alfons Köhler erst wieder am 3. April 1993.

Ungebrochen ist allerdings die anerkannt hohe gesellschaftliche Bedeutung des Radfahrvereins im Ort selbst und darüber hinaus und so freuten sich die Mitglieder mit ihrem Vereinsurgestein Hubert Sämann, dass man nun nach rund 320 000 gefahrenen Kilometern in rund 1500 Radtouren (ohne Radwandertage) das 25-jährige Bestehen seit Wiedergründung feiern konnte.

Im Rahmen des traditionellen Radwandertages trafen sich Radler, Verantwortliche und Gäste, darunter auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, am Vereinsheim zu einer Feierstunde, in deren Mittelpunkt Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder standen.

Engagement gewürdigt

In seinen Grußworten würdigte Bürgermeister Dr. Rippberger nicht nur das persönliche Engagement des Vorsitzenden, sondern vor allem auch die sportliche und gesellschaftliche Entwicklung des Vereins. Erwähnt wurden weiter die zahlreichen Angebote für alle Generationen und jeden Biker, Normalfahrer, Rennradler, E-Biker und andere und natürlich die zukunftsweisende Nachwuchsarbeit, die vor allem auch beim Radwandertag mit der Teilnahme zahlreicher Familien sichtbar werde, betonte das Gemeindeoberhaupt.

„Aufwendige und kostspielige Sportanlagen werden nicht gebraucht. Radler nutzen die Straßen, Radwege, Feld- und Waldwege und so mancher Mountainbiker auch Wege, wo gar keine sind“. Als Grundlage für den gemeinsamen Erfolg des Vereins wurde eine intakte Truppe mit einer gut funktionierenden Vorstandschaft genannt. Als äußeres Zeichen der Wertschätzung hatte der Bürgermeister nicht nur Worte dabei, sondern namens der Gemeinde auch ein Geldpräsent, das Vorsitzender Hubert Sämann mit Dank gerne annahm.

Das intakte innere Gefüge des Vereins wurde auch bei den anschließenden zahlreichen Ehrungen besonders treuer Vereinsmitglieder deutlich. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Angelika und Alfred Blatz, Edith Gramlich sowie Nikolaus Schwing mit Urkunde und Präsent ausgezeichnet, seit mindestens 25 Jahren – manche schon vor der Wiederbelebung – halten folgende Radfahrer dem Verein die Treue und erhielten die entsprechende Würdigung:

Viele Mitglieder geehrt

Boza und Günter Bethäuser, Erwin, Franz, Petra und Werner Brenneis, Sieglinde Bruckert, Leo, Ursula, Manfred, Irmgard, Torsten, Sandra und Edeltraud Damm, Ralf Fertig, Gerhard und Ingrid Frank, Georg Helmut und Marliese Friedel, Manfred und Gerda Gehrig, Edth Gramlich, Bruno Haas Robert und Klaudia Halli, Edgar Henych, Klaus, Ingrid und Wolfgang Herkert, Christina und Rainer Hilbert, Bettina und Benno Hoffmann, Bernadette und Michael Indra Alfons, Alois, Hildegard und Gerhard Köhler, Marita Frank-Köhler, Wolfgang Kugler, Marianne und Trudbert Mechler, Martin, Rainer, Gabi und Hermann Müller, Kurt, Matthias und Norbert Rippberger, Dieter Rögner, Gabi und Hubert Sämann, Claudia Klaus und Siegbert Schäfer, Gisela und Walter Scheuermann, Margit und Kurt Schölch, Brigitte und Lothar Stromitzky, Marietta und Martin Thoma, Elke und Siegfried Weber, Willi Weimer, Karl Werner, Maria und Klemens Wörner.

Eine ganz besondere Ehrung wurde den gestandenen „Wodanern“ Helmut Friedel und Edmund Götz und der überaus treu agierenden Gabi Sämann mit der Ernennung zu Ehrenmitgliedern zuteil. „Von ihnen hört man nie ein Nein!“ so Hubert Sämann in seiner Laudatio. Zwar lebe und sterbe ein Verein mit allen seinen Mitgliedern, aber gerade so aktive Mitstreiter hauchen einem Verein Leben ein. L.M.

