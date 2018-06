Über das Verhältnis zum Thema „Zeit“ nachgedacht

Anzeige

Auf Zeitreise

In der Collage werden die Charaktere zum Teil absichtlich, zum Teil unfreiwillig auf eine Zeitreise geschickt. Die Zeitreisenden stolpern daraufhin in verschiedene Momente der Vergangenheit und der Fantasie. Am Schluss kehren sie wieder in die Gegenwart zurück, wo sie nun bewusster über ihre Zeit verfügen. In der vergangenen Woche haben sich die elf Darsteller unter der Leitung von Ann-Katrin Beyerdorfer und ihrem Team mit Thomas Streun, Christine Lorenz, Caroline Linz und Kerstin Rechner im Mudauer Pfarrsaal getroffen, um ihre einzige, aber wirklich dominierende Deko – eine sogenannten „Zeitmaschine“ zu basteln. Und auch da waren alle mit Begeisterung bei der Sache. Ann-Kathrin Beyersdorfer hält sehr viel von dieser begeisternden Jugendtheatergruppe, aber sie merkte auch an, dass nur noch vier Proben zur intensiven Einstudierung des Stücks „ganz schön sportlich sind“.

Die beiden Aufführungen finden am Freitag, 20. Juli 2018, um 18 Uhr und 20 Uhr im Pfarrsaal Mudau statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Weitere Informationen findet man unter www.annkathrinschneider.de und www.js-schulz-stiftung.de. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018