Ab Juni sollen die ersten Bewohner einziehen

Mudau.Offizielle Grundsteinlegung am 10. Januar, Richtfest am 18. Februar: Mit dem Seniorenwohnheim in Mudau geht es in atemberaubender Geschwindigkeit voran. Am 1. Juni sollen die ersten Bewohner einziehen, am 16. Juni will der Betreiber die Einweihung feiern.

Auf 38 Tage reine Bauzeit blickte am Montag Udo Schwetlick von der gleichnamigen Bauträgergesellschaft zurück, die das Seniorenwohnheim auf dem ehemaligen Areal Link in Mudau baut. Für den weiteren Bauverlauf ist er zuversichtlich. „Wir schaffen die Fertigstellung zum 1. Juni ganz entspannt“, sagte er beim Richtfest am Montagnachmittag.

Auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger ist davon beeindruckt, dass man bereits fünf Wochen nach der Grundsteinlegung das Richtfest feiern kann. „Wir können stolz darauf sein, dass wir das gemeinsam geschafft haben“, freute er sich. Er wünschte einen weiterhin unfallfreien Bauverlauf und dankte auch dem Gemeinderat sowie den Anliegern für ihre Unterstützung und ihr Verständnis.

60 stationäre Plätze

In dem neuen Seniorenheim in Mudau entstehen 60 stationäre Plätze in Einzelzimmern sowie eine Tagespflegeeinrichtung für 15 Gäste mit zwei Ruheräumen und separater Terrasse. Klaus Baier von der Betreiberfirma „Geras Seniorenpflege“ beabsichtigt, in dem Heim 50 Personen zu beschäftigen.

