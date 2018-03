Abzeichen der Jugendflamme erhalten

Anzeige

Steinbach.Mit einem sogenannten „Stufenprogramm“ soll das Gemeinschaftsgefühl der Teilnehmer durch die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr sowie durch sportliche und spielerische Aspekte gefördert und gefordert werden. Mit der Jugendflamme Stufe Eins beginnt der Leistungsnachweis für die Jugendlichen in Form eines Ausweises und der Abzeichen. Dieses Abzeichen strebten am vergangenen Sonntag fast 20 Jugendliche der Gemeinden Limbach und Mudau in Steinbach an.

Gleich nach der kurzen Begrüßung wurde es ernst für die Jugendlichen. An verschiedenen Stationen galt es, Wissen und Können in Sachen Knoten, Schlauchausrollen, Verteiler, Hydranten Schild und Strahlrohre zu erklären, Sanitätsgeräte bereitzustellen und das richtige Absetzen eines Notrufes unter Beweis zu stellen.

Nachdem das geschafft war, stärkten sich die jungen Teilnehmer Dank der Bewirtung durch die Abteilungswehr Steinbach, bevor die Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Thorsten Weber sowie Kommandant Markus Peiß und der stellvertretende Kommandant von Limbach, Josef Bangert, die Abzeichen der Jugendflamme Stufe Eins zusammen mit den Jugendwarten Sabine Friedel und Steffen Hein an alle Teilnehmer übergaben und zum Erfolg gratulierten.