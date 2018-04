Alois Landeck für 45 Jahre im Dienste der Allgemeinheit ausgezeichnet

Anzeige

Abschied in Alterswehr

Nach 45 Jahren Dienst an der Allgemeinheit wurde Alois Landeck für seine Einsatzbereitschaft geehrt und durch Erreichen des 65. Geburtstags zwangsläufig in die Alterswehr verabschiedet, obwohl er laut Abteilungskommandant Banschbach „die Fitness eines 35-Jährigen“ habe.

Ausblickend auf die anstehenden Termine nannte der Abteilungskommandant die Teilnahme am Drei-Länder-Treffen in Langenelz und den Familientag im Juli in der Hofmühle in Buch. Von einer lebendigen Nachwuchsausbildung berichtete Jugendwart Tobias Farrenkopf.

Hohe Einsatzbereitschaft

Als Höhepunkt nannte er unter anderem die zweitägigen Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Steinbach. In seiner Funktion als Kassenwart berichtete Mathias Schild über zufriedenstellende Finanzen und da die Kassenprüfer Alois Landeck und Bernhard Fabrig keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder als Dankeschön für die geleistete Arbeit der gesamten Abteilungsführung einstimmig Entlastung. Die Wertschätzung der Arbeit in der Steinbacher Wehr wurde auch in den Grußworten der Gäste deutlich, die nicht nur die Einsatzbereitschaft und Harmonie in der Abteilungswehr hervorhoben, sondern auch die gute Nachwuchsarbeit lobten und das Einbringen der Mitglieder in die Veranstaltungen und Aktivitäten in der Gemeinde würdigten. L.M.

