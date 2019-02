Als würdiger Gastgeber präsentiert

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit Ausstellern aus den Landesverbänden Bayern, Hessen, Baden, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg war die 32. Odenwald-Bauland-Rassekaninchenschau zwar nicht international, aber doch überregional besetzt, und dabei von familiärem Flair gekennzeichnet. Der Kleintierzuchtverein C124 Mudau präsentierte sich wieder als würdiger Gastgeber für die zahlreichen Aussteller sowie Gäste und wurde seinem Image als „Mekka“ der Kaninchenzucht vollauf gerecht.

Schönes Meldeergebnis

„Diese Ausstellung belegte wieder eindrucksvoll, welche Erfolge die heutige Kaninchenzucht vorweisen kann“, betonte Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger als Schirmherr der Schau. Mit 359 Tieren in nahezu 50 verschiedenen Rassen und Farbschlägen hatte man ein schönes Meldeergebnis zu verzeichnen. Das dokumentiere, dass die Odenwald-Bauland-Rassekaninchenschau einen hohen Stellenwert in Züchterkreisen genieße, betonte Edwin Haun, Vorsitzender des Kleintierzüchtervereins (KTZV) Mudau.

Sein Dank galt seinen zahlreichen Helfern für ihre engagierte Mithilfe, dem Kreisverband und der Gemeinde Mudau für die Unterstützung und besonders dem versierten Ausstellungsleiter Kuno Heneka für seinen überdurchschnittlichen Einsatz für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung.

Als Vorsitzender des Kreisverbands der Kleintierzüchter Neckar-Odenwald-Tauber würdigte Franz Knotz die jahrelange zuverlässige und mit viel Liebe zur Kleintierzucht durchgeführte Rassekaninchenschau in Mudau.

Für die objektive und fachliche Bewertung der ausgestellten Tiere zeichneten die Preisrichter Wolfgang Emmerich aus Mainaschaff (Obmann), Jörg Breunig aus Mosbach, Frank Britsch aus Brettach, Arthur Chrzanowski aus Aschaffenburg, Peter Mappus aus Mutterstadt und Rainer Schunk aus Oedheim verantwortlich.

Zuständig für die Katalogerstellung waren neben der Familie Heneka Tobias Throm, Jürgen und Michelle Kilian und Arnold Hess.

Pokale, Urkunden und Medaillen

Pokale, Urkunden, Medaillen und Präsente gingen an: (Beste 1,0 und 0,1-Champion-) Horst Stellwag mit Perlfeh und 98 Punkten, gefolgt von Karlheinz Walter mit Hermelin RA und 97,5 Punkten.

In derselben Kategorie gingen im Nachwuchsbereich die ersten beiden Plätze an Marco Bartmann mit Havanna und 97,5 Punkten und Pia Heneka mit Deutsche Kleinwidder weiß RA und 96,5 Punkten. Im Vereinswettbewerb ging der 1. Platz an den KTZV Roigheim mit 1832 Punkten, der 2. Platz an den KTZV Maudach mit 1824 Punkten und der 3. Platz an den KTZV Beerfelden mit 1823,5 Punkten. Neuer Jugendvereinsmeister wurde der Kleintierzuchtverein Beerfelden mit 1241 Punkten.

Die Odenwaldmeister

Mit dem Titel eines Odenwaldmeisters ausgezeichnet wurden Karlheinz Walter mit Lothringer und 388 Punkten, Horst Stellwag mit Perlfeh und 387,5 Punkten, Karlheinz Walter mit Hermelin RA und 387,5 Punkten, Norbert Knopf mit Graue Wiener und 387 Punkten, Marco Bartmann mit Havanna und 386,5 Punkten, Ulrich Busch mit Weiße Neuseeländer und 386 Punkten, Vanessa Voigt mit Hermelin BLA und 386 Punkten, Klaus Bondes mit Englische Schecken schwarz-weiß und 385,5 Punkten, Karl-Heinz Zimmermann mit Deutsche Kleinwidder wildfarbig und 385,5 Punkten sowie Norbert Reichert mit Zwergwidder thüringer farbig und 385,5 Punkten. Eine besondere Auszeichnung als V-Tiere erhielten: Horst Börstler (0,1 Blaue Wiener), Norbert Knopf (1,0 Graue Wiener), Ulrich Busch (1,0 Weiße Neuseeländer), Marco Bartmann (1,0 Havanna), Bärbel Kaiser (1,0 Marburger Feh), Kim Christin Kirmeier (1,0 Rhönkaninchen). Horst Stellwag (1,0 Perlfeh), Peter Mappus (1,0 Kleinsilber), Lothar Westenhöfer (1,0 Englische Schecken), Karlheinz Walter (1,0/0,1 Lothringer/Hermelin) und Vanessa Voigt (1,0 Hermelin). L.M.

