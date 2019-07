„Alten Straßen“ auf der Spur

Mudau.Im Mudau Aktiv-Programm steht die „Tour de Odenwald“ mit dem E-Bike am Sonntag, 7. Juli, im, Kalender.

Die Strecke folgt den Spuren „Alter Straßen“ vom Hohen Odenwald bis nach Adelsheim und Osterburken. Die Teilnehmer erleben den Kontrast vom Hohen Odenwald bis hin zum Kirnautal und Bauland. Die Leitung haben Klaus Schork, Manfred Grimm und Klaus Meixner. Start ist um 9.30 Uhr am Rathaus, Schloßauer Straße 2. Um 13 Uhr ist Mittagspause mit Rucksackverpflegung oder spontaner Einkehr, gegen 15 Uhr Ankunft in Mudau. Die Strecke ist etwa 68 Kilometer lang, Akkus können unterwegs aufgeladen werden. Anmeldung unter Telefon 06284/7827 oder per Mail an christoph.mueller@mudau.de. E-Bike und Verpflegung sind mitzubringen, ansonsten entstehen keine Kosten.

