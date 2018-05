An vier Tagen das Wasser erforscht

Anzeige

Mudau.Spannendes rund um das Thema „Wasser“ erlebten die Kinder des Kindergarten St. Marien in Mudau. Ute Freiburg von „Expirius“ (ins Leben gerufen von der Susanne-und-Joachim-Schulz-Stiftung) besuchte sie im Rahmen der Forscherbesuche. An vier Tagen wurde im Kindergarten geforscht und experimentiert: Wasser wurde gefärbt, in kaltem und warmem Zustand untersucht, geschmolzen, gefiltert und gesiebt. Außerdem wurden durch zuhören Geräusche – verursacht durch Wasser – erkannt und ein Geschmackstest durchgeführt. Der fünfte Tag der Forscherreihe fand im Wald statt. Ute Freiburg hatte Lupen, Lupengläser, Kaffeefilter und Pipetten dabei, wodurch die Kinder nach Herzenslust am Bach weiter forschten.

Erste Hilfe für Senioren

Buchen. Erste Hilfe ist lebenswichtig. Jeder kann mal in die Situation kommen, dass er erste Hilfe benötigt oder sie anderen Menschen leisten muss. Deshalb bietet der Kreisseniorenrat in Zusammenarbeit mit dem DRK speziell für Senioren eine kompakte Ausbildung an. Ausbildungsleiter Gerald Löhr wird am Montag, 11. Juni, im DRK-Zentrum, Henry-Dunant-Straße 1, eine vier Unterrichtseinheiten umfassende Ausbildung anbieten. Beginn ist um 14 Uhr und das voraussichtliche Ende um 16 Uhr. In der Kursgebühr ist eine Pause mit Kaffee eingeschlossen. Das Geld wird vor Ort kassiert. Anmeldung über das Seniorenbüro im Ehrenamtszentrum Mosbach, Telefon 06261/842530, E-Mail: Seniorenbuero@neckar-odenwald-kreis.de.