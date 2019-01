Mudau.Bei Bauarbeiten an einem Gebäude in Mudau ist am Montagnachmittag ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Der Arbeiter hatte im ersten Obergeschoss des Hauses Fenster und ein Oberlicht ausgebaut. Dabei kippte das schwere Oberlicht um. Der 31-Jährige fiel aus dem Gebäude auf die Straße. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

