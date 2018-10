Ateliertage bei Jarmila Manko

Mudau.Die Ateliertage der Mudauer Glaskünstlerin Jarmila Manko stehen am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, von jeweils 11 bis 17 Uhr in ihrem Laden in der Industriestraße 9 in Mudau an. Neben den Original-Mankonellis aus Glas bereichern auch neue Kunstobjekte, Schalen und Schälchen aus dem Schmelzofen die Ausstellung.

Für sie eignet sich damit ein arbeitsreiches Jahr dem Ende entgegen. So wurde sie beispielsweise Anfang Juli mit zwölf weiteren Künstlern für die Gestaltung des Neubaus des Zentraljustizgebäudes im bayrischen Hof ausgewählt. Nachdem ihr Entwurf nun abgegeben ist – an den Ateliertagen wird man diesen aber bewundern können – und sie gespannt auf Rückmeldung wartet, bereitet sie sich ausschließlich auf die Ausstellung in ihrem heimischen Atelier vor. L.M.

