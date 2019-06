Bauarbeiten für die zwei dringlichsten Projekte vergeben

Mudau.Die Feldwege im gesamten Gemeindegebiet sollen Stück für Stück saniert werden. Nachdem man sowohl eine Prioritätenliste als auch eine Reihenfolge festgelegt hatte, vergab nun der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung unter der Leitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger die Bauarbeiten für die zwei ersten dringlichen Projekte.

Demnach erhielt zur Ausführung der Feldwegesanierungen am „Friedhofsweg“ in Langenelz und „Neuhof/Reichenbuch“ in Mudau die Balsbacher Firma HF-Bau als günstigster Bieter den Zuschlag zum Angebotspreis von 65 210 Euro. Besonders der Weg „Neuhof/Reichenbuch“ wurde im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Brückengut“ als Baustraße genutzt und ist daher jetzt auf einer Länge von 200 Metern sanierungsbedürftig geworden. Im Zuge der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mudau werden nach dem Willen des Gemeinderates in den Ortsteilen Mörschenhardt, Schloßau und Steinbach im Anschluss an bestehende Bauflächen neue Wohnbauflächen ausgewiesen. Um den bereits vorliegenden Bauvoranfragen gerecht werden zu können wurden nun mit der Änderung der Abgrenzungssatzung der Gemeinde auch die formellen Voraussetzungen hierzu geschaffen.

Auch im Reisenbacher Daniersweg und im Donebacher Fasanenweg soll neuer Baugrund geschaffen werden. Aus diesem Grund beschloss man die Vergabe der Ingenieur-Leistungen im Rahmen der Prüfungen der Umweltbelange und artenschutzrechtlichen Prüfung an das Ingenieurbüro für Umweltplanung Walter Simon aus Mosbach zu vergeben. Dieser Beschluss wird allerdings erst gültig, wenn die im Juli stattfindende frühzeitige Behörden- und Bürgeranhörung keine gravierenden Hemmnisse hervorbringen. Die Honorarleistungen betragen knapp 18 000 Euro.

Mit überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 162 809 Euro bekommt die Abteilungswehr der Freiwilligen Feuerwehr Langenelz demnächst ein neues Tragkraft-Spritzen-Fahrzeug Wasser. Damit soll das vorhandene Fahrzeug aus dem Jahr 1983 ersetzt und zudem mit einem Löschwasserbehälter von 900 Liter sowie Atemschutzgeräten und weiteren Ausstattungsverbesserungen ersetzt werden. An Zuschüssen wurden bislang 52 000 Euro aus Landes- und 15 600 Euro aus Landkreismitteln bewilligt. Für die Beschaffung eines Überdruckbelüfters wird die Kameradschaftskasse der Abteilungswehr mit 3385 Euro sorgen und so verbleibt für die Gemeinde Mudau ein Aufwendungsbetrag von 91 825 Euro. Am 27. Oktober findet in Mudau die Bürgermeisterwahl statt, wozu der Gemeindewahlausschuss und eine eventuelle Stichwahl am 10. November festgelegt wurden. Sollten mehr als eine Bewerbung eingehen, findet am Freitag, 11. Oktober, in der Odenwaldhalle eine öffentliche Kandidatenvorstellung statt. In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde beschlossen, dass die Erschließungsstraße im Langenelzer Baugebiet „Struthäcker II“ auf Vorschlag des Ortschaftsrates künftig den Namen „An den Elzwiesen“ tragen wird. Erstaunt nahm das Gremium unter dem Punkt Bauvoranfragen die öffentliche Vorstellung für eine neue Planung für das Gebiet am Kreisel, das als Ausweichstelle für den Penny-Markt angedacht war, zur Kenntnis. Demnach will der Betreiber der Autowerkstatt in der Scheidentaler Straße an diesem Platz seinen Betrieb neu und größer mit vier Toren bauen inklusive zwei Gebäude mit Wohnungen, was vom Gremium überwiegend wohlwollend aufgenommen wurde. L.M.

