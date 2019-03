Baumschnittkurs

Mudau.Aprilwetter der Güteklasse A schon Anfang März, doch das Interesse an dem von Kreisgartenfachwart Josef Püchner und seinem Stellvertreter Norbert Rippberger von den Siedler- und Gartenfreunden Mudau angebotenen Obstbaumschnittkurs war dennoch enorm und alle hielten trotz Sturm und Regen die ganzen zwei Stunden interessiert aus. In der Streuobstwiese an der Schlossauer Straße hatte die Gruppe auch jede Menge Anschauungs- und Anwendungsmaterial. Wie auch in der Technik und im täglichen Leben gibt es in der „grünen Welt“ des Gartenbereichs immer wieder neue Erkenntnisse und Entwicklungen und das Team Püchner/Rippberger geht in seiner Passion des richtigen Baum- und Sträucherschnitts auf und hält sich wissensdurstig „up to date“.

War zur richtigen Pflege der Obstbäume – und dazu gehört eben auch der richtige Schnitt – bisher der württembergische Obstbaumschnitt als die beste Version bekannt gewesen, so empfehlen die Fachleute aktuell den sogenannten Palmer Öschbergschnitt, durch den mehr Licht ins Innere des Baumes gelangen kann. Wie Püchner betonte, könne nur durch den korrekten Baumschnitt ein rascher Aufbau eines kräftigen Baumgerüstes und damit ein früherer Ertragsbeginn erreicht werden. Das bedeutet, dass in der Ertragsphase stets in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Wachstum und Fruchtbarkeit, Fruchtgröße, Farbe und Geschmack geschnitten wird.

Gartenfachwart Rippberger ergänzte Details zum Schneiden des Apfelbaums. Die beiden Experten warnten: „Scharfes Schneiden führt zu starkem Neuwuchs mit geringerer Blütendichte und Fruchtholz. Die Blütenbildung wird also gehemmt“. Es war ein diskussionsreicher und informativer Nachmittag in der Streuobstwiese Richtung Schloßau, für den sich Püchner abschließend mit einem Infoblatt für jeden Teilnehmer bedankte. L.M.

