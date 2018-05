Bayern-Legenden auf dem Platz

Anzeige

Mudau.Die FC Bayern-Legenden gastieren am morgigen Vatertag im Mudauer Odenwaldstadion (die FN berichteten). Das Spiel ist ausverkauft. Einlass, auch für Kleinstkinder und Senioren, nur mit gültiger Eintrittskarte. Das Programm: ab 12 Uhr Bewirtung und umfangreichem Rahmenprogramm, Unterhaltungsmusik mit den „Happytones“; 13.15 Uhr Vorspiel: Berufsbildungswerk Mosbach gegen Berufsbildungswerk Neckargemünd; 15 Uhr FC Bayern-Legenden gegen eine von Karlheinz Förster betreute Odenwaldauswahl. Vor ausverkaufter Kulisse werden die Bayern-Stars gegen eine Auswahl von Spielern aus der Region ihr fußballerisches Können eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im Anschluss an das Spiel steigt die große After-Match-Party im Odenwaldstadion bei freiem Eintritt. Ab 18 Uhr braucht man also keine Eintrittskarte mehr. Die Stiftung „Profifußballer helfen Kindern“ wird mit einer großen Tombola vor Ort sein, bei der es keine Nieten gibt, jedes Los gewinnt.