Beharrlicher Ruf nach Innehalten in der Weihnachtszeit

Mudau.Nicht nur, aber gerade auch in Mudau werden die Kirchen immer leerer. Was nicht im Widerspruch steht mit dem scheinbar unverändert großen Bedürfnis der Menschen nach einer Ansprache, die die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit abholt, nach Ruhe und Besinnlichkeit.

Adventliche Besinnung

Dass ein entsprechendes Angebot auch dankbar angenommen werden kann, das bewies der Mudauer Chor „Euphoria“ mit seiner Einladung zur adventlichen Besinnung auf eindrucksvolle Weise. Am Sonntagabend jedenfalls gab es das mittlerweile seltene Bild einer fast voll besetzten Kirche.

Stimmungsvoll im mit vielen Kerzen beleuchteten Kirchenraum sang der gemischte Chor zehn weihnachtliche Lieder, zwei davon – „Macht hoch die Tür“ und „Seht ihr unsern Stern dort stehen“ – mit dem Publikum gemeinsam, was für viele in der vollen Kirche mit dieser fast schon ungewohnten Klangfülle ein besonderer Höhepunkt gewesen sein dürfte. Die anderen Lieder waren weniger bekannt, aber die Texte sprachen für sich. Viel war von Zeit die Rede, vom Warten, von Freude und Zuversicht. Diese ewig gültigen Themen spiegelten sich auch in den ganz unterschiedlichen Texten, die einzelne Sänger zwischen den Liedern vortrugen. Die Gedanken waren oft christlichen Ursprungs, manchmal aber auch durchaus weltlich. Diese Vielfalt sorgte ebenso wie die unterschiedlichen Musikstile dafür, dass sich jeder die Melodie, die Liedzeile oder den Impuls herauspicken konnte, die oder der einen besonders ansprach.

Erleben ist unterschiedlich

Denn tatsächlich ist auch das Erleben des Advents und von Weihnachten sehr unterschiedlich. Hier die Arbeitsspitzen, der Konsumrausch und der Weihnachtskitsch, dort der beharrliche Ruf nach Innehalten, Besinnlichkeit und stiller Vorfreude.

Die Sänger von „Euphoria“ unter der Leitung von Ralf Breunig haben im positiven Sinn schlicht und schön gesungen.

Für Solistin Bettina Straub galt das in besonderer Weise. Ein Orchesterensemble hob mit den Streichinstrumenten die Festlichkeit der Musik und des Anlasses hervor.

„Atempause“ für die Seele

Ob die Musik „im tiefsten Innern berührt“ und ein „Fenster geöffnet“ hat? Ob sie eine „Atempause“ war für Seele und Körper, Kraft und Zuversicht schöpfen ließ für alles, was im nächsten Jahr kommen mag? Karlfred Linz jedenfalls wünschte es nach seinem Dank an den unermüdlichen und universellen Chorleiter allen Anwesenden.

Irischer Segensgruß

Ein Wunsch, dem sich Clemens Herkert für den Pfarrgemeinderat gerne anschloss.

Der in einer neuen Version in englischer Originalsprache gesungene irische Segensgruß „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“ unterstrich diesen Wunsch eindrucksvoll. sis

