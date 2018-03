Brauchtum und Tradition verbunden

Anzeige

Mudau.Dass man dem Brauchtum und der Tradition eng verbunden ist, zeigte sich nicht nur in den zahlreichen fastnachtlichen Aktivitäten und Veranstaltungen, sondern dokumentierte sich auch in den Berichten der Funktionsträger im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Karnevals Gesellschaft Mudemer Wassersucher (KaGeMuWa).

In seinem Rückblick betonte Vorsitzender Helmut Korger jun., dass man durch diverse Aktivitäten die Tradition des Mudauer Fastnachtsbrauchtums weiter stärken und die Nachwuchsarbeit ausbauen konnte. Derzeit bilden 646 Mitglieder das Fundament des Vereins.

Vieles inzwischen umgesetzt

Vor zwei Jahren sei eine Agenda aufgestellt worden. Vieles davon konnte inzwischen umgesetzt werden. So haben die Wassersucher- und die Prinzengarde neue Kostüme, die Kinderprunksitzung mit Organisation, Gestaltung und Durchführung liege ganz in Jugendhand, die Rosenmontags-Wagen und sperrige Utensilien sind in einer angemieteten Scheune untergebracht, Trainingsraum konnte in der Schule für die Garden und zudem Helfer und Mitorganisatoren gewonnen werden.