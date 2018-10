Brücken zwischen Landwirtschaft, Bürgern und Naturschutz bauen

Langenelz.Der Deutsche Alpenverein (DAV), Sektion Buchen, und die Gemeinde Mudau veranstalten am Samstag, 13. Oktober, von 9 bis 14 Uhr mit fachlicher Unterstützung des Landschaftserhaltungsverbands Neckar-Odenwald-Kreis einen öffentlichen Landschaftspflegetag. Dieser findet im Elzbachtal, in der Ortsmitte am westlichen Ortsrand von Langenelz, in der Elzbachstraße statt, die über die Laudenberger Straße erreichbar ist.

Das Feuchtgebiet ist bekannt für sein artenreiches Mosaik aus den verschiedensten Biotoptypen. Ohne regelmäßige Pflege würde die Fläche jedoch allmählich verbuschen. Ziel der Aktion ist neben der Offenhaltung ein gemeinsamer Einsatz der Bürger von Langenelz und des DAV zur Erhaltung dieser besonderen Kultur- und Naturlandschaft. Dabei sollen auch Brücken zwischen Landwirtschaft, Bürgern und Natur-schutz gebaut werden.

Zur Pflegeaktion sind auch interessierte Bürger willkommen, die aktiv mithelfen und Hand anlegen wollen, um das naturnahe Elzbachtal zu erhalten. Werkzeuge wie Handrechen und Gabeln sollten mitgebracht werden. Benötigt werden auch Motorsensen und -sägen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.10.2018