Carsten Schäfer zum Vorsitzenden gewählt

Mudau.Guter Besuch und rege Beteiligung der Jäger an der Jahreshauptversammlung des Hegering IV Mudau im Café Waldfrieden dokumentierte eindrucksvoll „es tut sich wieder was im Hegering IV“.

So konnte Carsten Schäfer in seiner Funktion als stellvertretender Hegeringleiter in seinem Tätigkeitsbericht über zahlreiche Veranstaltungen berichten.

Unter anderem erinnerte er an die Teilnahme am Mudauer Bauernmarkt und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Jagd.