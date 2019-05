CDU-Gipfel gegen Windkraft im Odenwald

Waldbrunn.Mit dem Markgrafenwald im Rücken bekräftigen die Christdemokraten aus Eberbach, Oberzent, Schönbrunn und Waldbrunn ihr „Nein zur Windkraft im Odenwald“. Die Christdemokraten aus den vier Kommunen in zwei Bundesländern stellten ihr Moratorium vor und trafen sich in Waldbrunn, um am Fuß des höchsten Gipfels des Mittelgebirges: Am Katzenbuckel-Kreisel an der Gerd-Mosca-Straße zwischen Waldkatzenbach und Strümpfelbrunn fand der Odenwaldgipfel der hessischen und baden-württembergischen Christdemokraten statt.

Da man anerkenne, dass Waldgebiete über Gemeinde-, Kreis- und Landesgrenzen hinweg zusammenhängende Lebensräume bieten, haben die vier genannten Gemeindeverbände der CDU beschlossen, gemeinsam vorzugehen, so der Fraktionsvorsitzende der CDU Waldbrunn im Gemeinderat, Andreas Geier. ,

Dieser erläuterte die Planungen für den Windpark im Markgrafenwald bis hin zum Augstel auf Eberbacher Gemarkung. Dort steht seit 2014 ein Windmessmast der 100 Meter hoch ist. Die geplanten Windräder seien mit einer Nabenhöhe von 200 Metern beziehungsweise 240 Metern sehr viel höher, wodurch eine massive optische Beeinträchtigung zu erwarten sei.

Rückblick

Zunächst hatte ein Investor 14, später zwölf Windkraftanlagen geplant. Der Gemeinderat Waldbrunn fasste bereits im Jahr 2013 den Beschluss, im Markgrafenwald ein Vorranggebiet für Windkraft auszuweisen. Damals ging man, wie man heute wisse, zu unrecht davon aus, dass es ohne solche Ausweisungen zur „Verspargelung“ der Landschaft kommen könne.

Nachdem sich dann zeigte, dass der Markgrafenwald ein faktisches Vogelschutzgebiet ist, in dem der äußerst seltene und daher streng geschützte Schwarzstorch sowie weitere Vogelarten, darunter auch der Rotmilan, vorkommen, revidierte das Gremium seine Beschlüsse im Jahr 2016.

Da auch die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt die Genehmigung versagte, zog der Investor seinen Antrag zunächst zurück und die schon terminierte öffentliche Anhörung wurde ausgesetzt, ließ Geier wissen. Durch die Rücknahme der ursprünglich gefassten Beschlüsse gelte nun wieder die Naturparkverordnung, was dazu führe, dass man nun wieder Herr des Verfahrens sei.

Da alle Standorte zum Unesco Global Geoparks Bergstraße-Odenwald und zum Naturpark Neckartal-Odenwald gehören, die Waldgebiete auf den Gemarkungen Eberbach, Oberzent, Schönbrunn und Waldbrunn eng miteinander verzahnt seien, bildeten sie nicht nur unter Naturschutzgesichtspunkten eine Einheit. Es gelte daher länderübergreifend die noch intakten, zusammenhängenden Waldgebiete zu erhalten, stellen die Christdemokraten in ihrem Moratorium fest. Ein geringer Nutzen infolge des weiteren Baus von Windkraftanlagen ohne effektive Speichermaßnahmen rechtfertige gegenwärtig nicht den Eingriff in die intakten Kulturlandschaften und die negativen Auswirkungen auf Fauna und Flora.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019