Darsteller überzeugen mit Witz und Situationskomik

Donebach.Zwei ausverkaufte Vorstellungen, hervorragende Darbietungen der Laienschauspieler und restlos zufriedene Besucher: Bei den Aufführungen des „Knopfeck-Theaters“ Donebach wurde das örtliche Sportheim an zwei Abenden durch einige Lach-und-Beifall-Beben erschüttert. Die nicht gerade mit kulturellen Angeboten überhäuften Donebacher und Gäste aus der Region konnten es kaum erwarten, dass es wieder hieß „Theaterzeit in Donebach“. Nach zweijähriger Pause war es am Wochenende wieder so weit und das „Knopfeck-Theater“ hatte zu dem Lustspiel „Pension zum Rosa Gartenzaun“ in drei Akten von Michael May eingeladen.

Dabei ging es um den Pensionswirt Josef Wizzinger mit seinen großen finanziellen Problemen. In seine Pension kamen nur noch selten Gäste und die Gastwirtschaft konnte nur durch Stammkunden erhalten werden. Dieses Übel nahm sein Dauerkonkurrent, der Turmwirt, mit Freude zur Kenntnis, denn der wollte die Pension längst aufkaufen. Für dieses hinterlistige Ziel setzte er auch mal unfaire Mittel wie Mäuse und Abführmittel sowie einen Hotelkritiker ein. Hinzu kam noch, dass Pensionswirt-Tochter Melanie den Turmwirt-Neffen Karl-Heinz heimlich zum Freund hatte. Josef und Maria Wizzinger waren aber bereits bestens durch die männliche Dorfratsche Richard und die schusselige Arbeitsallrounderin Erna informiert. Die beiden hatten ihre Ohren überall, brachten dabei aber so einiges durcheinander. Dennoch wendete sich am Ende noch alles zum Guten. Verwechslungen, viel Witz, Intrigen, Situationskomik und ein Stück Realität mit einem „rosa Touch“ hielt das lustige Theaterstück für die Zuschauer parat. Mit viel Einsatz und Können setzten die Darsteller die Handlung kurzweilig in Szene.

Die Darsteller vor den Kulissen waren Hubert Sämann als Pensionswirt Josef Wizzinger, Annette Walz spielte Ehefrau Maria Wizzinger, Antonia Schölch präsentierte sich als Tochter Melanie Wizzinger und Robin Müller als der Freund Karl-Heinz, Siegfried Walz personalisierte Turmwirt Konrad. Alexander Walz brachte als Dorfratsche Richard Stirngeber ebenso Komik in die Szenen wie die schusselige Putzfrau Erna, gespielt von Heike Friedel. Manuel Walz verdiente sich als Hotelkritiker Dieter Charleston Beifall und Carolin Breunig als reiche Erbin und Schlichterin Gloria von und zu Tun und Tadel.