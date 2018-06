Das Können unter Beweis gestellt

Anzeige

Mudau.Als schöne Tradition der Musikparade Mudau gilt die Eröffnung des zweitägigen Events durch die Jugendkapelle des Musikvereins Harmonie, die unter Stabführung von Julia Pittner ihr Können unter Beweis stellte.

Mit einem Dank an alle Sponsoren und Helfer begrüßte Rebekka Kern vom Vorstandsteam des Musikvereins die trotz des zeitgleich stattfindenden Fußball-Relegationsspiels in Höpfingen zahlreich erschienenen Besucher und Ehrengäste. Nachdem Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger das Festbierfass mit zwei kräftigen Schlägen durchstochen hatte und damit die Veranstaltung eröffnet hatte, folgte am Samstag zunächst die Jugendkapelle des Musikvereins Roigheim mit Dirigent Ralf Simonides. Danach lockte der Stimmungsabend mit den Heddebörmer Musikanten unter Stabführung von Bernd Berres. Den Frühschoppen am Sonntag gestaltete in gewohnt versierter Weise der befreundete Musikverein aus Trennfurt unter musikalischer Leitung von Michael Köhler. Nach dem Mittagessen zeigten die Musiker der neuen Schülerkapelle unter dem Namen „M&Ms“, geleitet von Julia Pittner, was sie gelernt haben. Spätesten zu diesem Zeitpunkt verstand jeder, was Ortsvorsteher Siegfried Buchelt gemeint hatte, als er die Verantwortlichen im Musikverein gelobt hatte: „Ihr versteht es, über alle Generationen eure ansteckende Begeisterung für die Blasmusik ans Publikum weiterzugeben“.

Rebekka Kern kündigte mit der „BCH-Bloosband“ unter Leitung von Andreas Pflüger gute Freunde aus Buchen an und diese spielten – mit Unterstützung von Ralph Müller und Rebekka Kern – bis zum Anpfiff des Gruppenspiels Deutschland-Mexiko im voll besetzten Rathaushof. Den Festausklang bestritten dann mit Bravur die Freunde vom Musikverein Lampoldshausen unter Leitung des Dirigenten Daniel Weiß. L.M.