Das Rathaus zieht nächste Woche um

Mudau.Die anhaltend gute Wirtschaftslage in Deutschland schlägt sich auch in der Vergabe von Handwerkerleistungen nieder. Wie bei anderen öffentlichen Einrichtungen auch, hat die Gemeindeverwaltung von Mudau aktuell Probleme, bei Ausschreibungen von Gewerken genügend und adäquate Bieter zu finden. Dennoch sei es gelungen, so Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung, der letzten im Bürgersaal vor der Rathaussanierung, zur Umsetzung der Sanierungsarbeiten im und am örtlichen Rathaus im Rahmen von Submissionen genügend Interessenten zu finden.

Aus diesem Grund konnten nach Architektenprüfung folgende Gewerke vergeben werden: Die Rohbauarbeiten gingen zum Angebotspreis von 121 702 Euro an die Firma Holderbach-Bau aus Götzingen, die Fensterbau- und Außentürenarbeiten werden zum Auftragspreis von 194 373 Euro durch die Firma Schneider aus Leinefelde-Worbis ausgeführt, und der Aufzug wird für 43 684 Euro von der Firma Haushahn aus Stuttgart eingebaut.

Zum Auftragspreis von 27 349 Euro wurden Gerüst-, Dachdecker- und Zimmererarbeiten an die Firma Holzbau Gramlich aus Hainstadt vergeben. Die Vergabe der Arbeiten für Heizung und Sanitär erfolgte für 97 251 Euro an die Firma Piksa GmbH aus Schloßau. Und für 298 038 Euro erhielt die Firma Licht-Concept GmbH aus Walldürn den Zuschlag für die Elektroarbeiten.