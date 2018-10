Reisenbach.Der Tag der Eheschließung liegt für Anneliese (geborene Heck) und Emmerich Gröschl aus Reisenbach nun schon 60 Jahre zurück. Gefragt nach dem Beginn des gemeinsamen Lebensweges kommt spontan die Antwort: „Das würden wir sofort wieder tun.“

So können die Beiden am heutigen Donnerstag mit Stolz das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern, wenn auch aufgrund der schweren Erkrankung der Ehefrau, nur in bescheidenem Rahmen. Die Wiederholung des Eheversprechens feiert das Paar deshalb zu Hause im Kreise seiner Kinder, Enkelkinder, Verwandten und Freunde.

Auch wenn der Weg, den die Gröschls am 25. Oktober 1958 gemeinsam einschlugen, nicht einfach war, haben sie ihre positive und zufriedene Lebenshaltung nie verloren. Sie sind dankbar für das Heimatgefühl in Reisenbach, für zwei Töchter und einen Sohn, für vier Enkelkinder und für die vielen gemeinsamen Lebenseindrücke.

Emmerich Gröschl wurde am 15. August 1930 in einem ungarischen Weindorf geboren, wo er auch aufwuchs, zur Schule ging und eine Schneiderlehre begann.

Die Ausbildung wurde durch die Ausweisung 1946 abrupt beendet, was ihm heute noch gedanklich zu schaffen macht. Mit seiner positiven Lebenseinstellung hatte er es fast immer verstanden, Tiefschläge wegzustecken und aus den Situationen das Beste zu machen.

Über Seckach kam er nach Reisenbach, wo er schnell seine zweite Heimat fand. Drei Jahre ging er als Holzhauer in den Wald, und danach arbeitete er von 1949 bis zur Pensionierung 1986 als Maurer bei einer Mannheimer Firma. Seine Anneliese, die er bei den Abenden der örtlichen Jugend kennen gelernt hatte, kam am 21. Oktober 1934 in Reisenbach zur Welt. Nach der Schule ging sie zunächst drei Jahre lang zu Forstanbauarbeiten in den Wald.

Nach der Eheschließung am 25. Oktober 1958 musste sie zu Hause „die Stellung halten“. Da Emmerich Gröschl unter der Woche in Mannheim arbeitete, hielt sie die kleine elterliche Landwirtschaft am Laufen, kümmerte sich um die Eltern und später um die drei Kinder und den Garten.

Die Jubilarin war und ist mit Leib und Seele Hausfrau und Mutter, sie liebte Handarbeiten, ihren Garten und war begeistertes und engagiertes Mitglied der örtlichen Frauengemeinschaft.

Seit einer schweren Operation kurz nach der goldenen Hochzeit muss Anneliese Gröschl mit Sauerstoff versorgt werden. Dennoch bemüht sie sich, das Leben bestmöglich zu nehmen wie es ist. Aber es fällt ihr sichtlich schwer, ihrem Mann die Hausarbeit überlassen zu müssen.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum Jubelfest der diamantenen Hochzeit schließen sich die FN gerne an. L.M.

