„Der Wald hat eine hohe Bedeutung in der Region“

Mudau.Zahlreiche Waldbesitzer und Interessierte sind am vergangenen Montag der Einladung des CDU-Gemeindeverbands Mudau gefolgt. Referent des Abends war Peter Hauk, Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Schwerpunktthema der Veranstaltung war die Forstentwicklung und die zu erwartenden Änderungen durch die Forstreform ab 2020.

Forstminister Hauk konnte in der „Thematik Forstreform“ die Waldbesitzer mit überwiegend kleinen Waldstücken beruhigen. Unterm Strich ändere sich für den Privatwaldbesitzer unter 100 Hektar nur Geringfügiges. Die Kosten für die Beratung durch die Revierförster werden auch in Zukunft erschwinglich sein und mit 70 Prozent vom Land bezuschusst, so Hauk.

In Sachen Holzvermarktung sei die aktuelle Vermarktung von Holz sehr schwierig. Europaweit habe der Wald durch anhaltende Hitzeperioden und nur sehr geringe Niederschläge gelitten. Folglich habe der Borkenkäfer Einzug in die Wälder gehalten und die Bäume seien bei Sturm über den Winter hinweg besonders anfällig gewesen. Deshalb gibt es derzeit am Markt ein Überangebot an Holz. Damit verbunden ist ein enormer Preisverfall zu beklagen.

Mit dem Beitritt zur forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB) sei man aber auf einem richtigen Weg, den Aufwand für die Vermarktung zu minimieren, zeitgleich aber den bestmöglichen Erlös zu erzielen, führte Hauk weiter aus.

Wichtige Anlaufstelle

Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger begrüßte ebenso die Möglichkeit des Beitritts zur Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland. Für die Gemeinden im Kreis sei es eine Entlastung und für private Waldbesitzer auf Dauer eine wichtige Anlaufstelle. Jedenfalls werde damit der Holzverkauf, auch für private Waldbesitzer, professionell sichergestellt. Das war neben der Sicherstellung der Beförsterung ein wichtiges Anliegen der Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis.

Ein besonderes Anliegen war dem Minister die Stärkung des Waldes in der Zukunft. „Klimawandel und Schädlinge bedrohen unsere Wälder in einem Maß, in dem es nun um die Frage geht, gibt es künftig noch Wälder oder nicht. Deshalb müssen wir jetzt alles daran setzen, gemeinsam den Wald zu retten und ihn fit für die Zukunft zu machen“, so der Minister.

Bei der Frage- und Diskussionsrunde stand vor allem die künftige Bewirtschaftung von kleinen Waldflächen im Fokus. Zunehmend sei es zu beobachten, dass Eigentümer ihre Waldstücke vernachlässigen. Als Grund dafür sieht man vor allem das gesunkene Interesse an der privaten Waldbewirtschaftung. Aber auch der fachgerechte Umgang mit Werkzeug und Motorsägen stelle für immer mehr einen Hinderungsgrund dar, hieß es aus den Reihen der Waldbewirtschafter.

Umso gefragter werden in Zukunft Forstämter oder private Unternehmen sein, die sich um die Bewirtschaftung des Waldes kümmern.

Auch das Interesse an genossenschaftlichen Zusammenlegungen wurde von einigen Anwesenden bekundet.

In seinem Schlusswort betonte der CDU-Politiker nochmals die Bedeutung des Waldes in der Region. In Zukunft müsse man in der Holzwirtschaft noch enger zusammenarbeiten. Holz sei ein wichtiger Rohstoff, der in Zukunft vor allem im Bau von Wohnraum und kommunalen Einrichtungen weiter an Bedeutung gewinnen werde.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019