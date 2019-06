Die blutige Hatz in den Wäldern forderte viele Todesopfer

Mudau.„Von der Jagd, Wilderei und Raubgesindel im Odenwald und Spessart“: Unter diesem Titel stand die gemeinsame Veranstaltung vom Heimat- und Verkehrsverein Mudau und dem Hegering Mudau. Hegeringleiter Carsten Schäfer begrüßte die Teilnehmer und den Referenten Hans Slama. Dieser spann einen Bogen von den Jäger- und Sammlerkulturen zu den Bauernkulturen der Jungsteinzeit, den jagenden Römern im Odenwald und Spessart bis hin zur ehemals freien Jagd der fränkischen Bauern und der Siegfriedsage.

Durch Wildbann beschränkt

Als sich die freien Bauern ab dem sechsten Jahrhundert mehr und mehr durch den Verzicht auf die Heerfolge in die Leibeigenschaft begaben, wurden sie laut Slama immer weiter aus der ursprünglich gemeinsamen Nutzung von Feld, Flur, Wald, Fischfang und Jagd hinausgedrängt. Nunmehr wurde das genossenschaftliche Jagdrecht durch den königlichen Wildbann, bei dem nur Berechtigte jagen durften, beschränkt. Seitdem werde bis zum heutigen Tag gewildert, so der Referent. Die erste Kunde darüber stamme von Einhard, dem Biografen Karls des Großen, um das Jahr 830. Schon damals wurden Wilderer hart bestraft. Wildern sei heute aufgrund der Sehnsucht nach dem Archaischen leider eine neue Trendsportart geworden.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts nahmen die Wald- und Wildfrevel auffallend zu, die sich dann in Folge der Französischen Revolution mit oft auch tödlichen Angriffen auf die Forstschützen häuften. Diese Vorfälle, unterstützt durch die ländliche Bevölkerung, seien nur zum Teil in den Notzeiten als Grund zu suchen. Eine entscheidende Rolle habe auch die Auflehnung der Untertanen gegen die Privilegien des Adels, des Klerus und der Klöster in dem immer als ungerecht empfundenen exklusiven Jagdrecht gespielt. Im Bauernkrieg 1525 beriefen sich die Bauern darauf, dass die Jagd ursprünglich frei war, so Slama. Durch das Niederschlagen der Aufstände blieben die alten Regelungen bis zur Agrarrevolte 1848/49, also über 300 weitere Jahre, bestehen.

Obwohl allen Geistlichen die Jagd offiziell verboten war, betrieben viele die Jagd so leidenschaftlich wie ihre meist adelige Verwandtschaft. Nachdem der Wildbann, wie viele andere ehemalige königliche Rechte, immer mehr auf geistliche und weltliche Herrschaften übergegangen war, stand dann im Mittelalter die Jagd in der Regel dem Gerichtsherrn zu. Über den Wildbann war es laut Slama möglich, die Landesherrschaft zu erreichen und auch die Schließung des Forstes im Interesse der Jagd. Das führte zu erheblichen Konflikten, denn dies stand im Gegensatz zu den notwendigen Weiderechten in den Wäldern.

Jagd auf Wisent, Elch und Bär

Bis etwa um das Jahr 1500 waren Wisent, Elch und Bär nahezu verschwunden, die großen Pflanzenfresser praktisch ausgerottet. Die Hetzjagden zu Pferde und mit einer großen Hundemeute wurden auf Rehe, Hirsche und Wildschweine ausgeübt. Häufig wurde auch die Vogeljagd und die Beizjagd mit Falken betrieben. Das Rotwild hatte ehemals eine besonders große Bedeutung, ebenso die Fischerei und der Biber als Fastenspeise. Die Jagdstrecken passten sich dem jeweiligen Biotop an. Während bis zur Anpflanzung von Kiefern und Fichten im 19. Jahrhundert die Niederwildstrecken dominierten, nahm nun das Hochwild mit Rot- und Schwarzwild zu.

Die weiteren Ausführungen handelten von den vielen Streitereien ums Jagdrecht und der Erstellung von Jagdgrenzkarten, diesbezüglichen Prozessen, Jagdtausch und damit verbundenen Todesfällen. Um die Wildschäden zu reduzieren und das Jagdvergnügen trotzdem zu erhalten, wurden ab Ende des 18. Jahrhunderts sogenannte „Thiergärten“ errichtet. Die größten Anlagen im Odenwald hatte anfangs die Grafschaft Erbach, direkt in Erbach am Schloss, auf dem Krähberg, im Reichenberger Forst und dann in Eulbach. Das Fürstenhaus Leiningen richtete 1809 beim heutigen Schloss Waldleiningen einen „Thiergarten“ ein, auch das Haus Baden in Zwingenberg. Da sie ihren Zweck nicht erfüllten, teuer und nicht mehr zeitgemäß waren, hatten die Anlagen keinen langen Bestand. Sie wurden meist wieder aufgelassen und in kleinerer Form weitergeführt.

Banden zogen durch die Wälder

Die Wilderei spielte in den wildreichen und armen Regionen von Odenwald und Spessart immer eine große Rolle. Die Wälder zwischen Mud, Main und Ohrnbachtal waren ein beliebtes Operationsgebiet, ebenso wie der Spessart. Auch gewerblich wurde gewildert. Es ging um Leben und Tod, so der Referent. Auf die Wilderer sollte gemäß den herrschaftlichen Anweisungen sofort geschossen werden. Es gab auf beiden Seiten viele Tote zu verzeichnen – bei einer sehr hohen Dunkelziffer. Der bekannteste Fall in unserer Nähe ist der Tod des leiningenschen Forstgehilfen Johann Stephan Seitz im Jahre 1819 in der Nähe der nach ihm benannten Straßenkreuzung „Seitzenbuche“. Auch die aufgelösten Dörfer wie Galmbach, Rieneck, Ferdinandsdorf und die Wassermühle werden mit dem Wildern in Verbindung gebracht, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, findet Slama. Insbesondere in der napoleonischen Zeit führten die Räuber wie Schinderhannes und die „Hölzerlipsbande“ ihr Unwesen in den Wäldern und Dörfern. Dies endete erst mit der Hinrichtung derselben in der Zeit von 1803 bis 1814. Der Fürst von Leiningen war der Meinung, dass ein guter Räuber zuvor ein guter Wilderer gewesen sein muss. In den Jahren der Agrarrevolten 1848/49 wurde in den Parks wieder heftig gewildert. Auch im Ersten Weltkrieg flammte die Wilderei in den Parks wieder auf. Der letzte große Wilderer im Odenwald war der „Karrefranz“, 1864 in Ohrnbach geboren und 1926 in Walldürn-Reinhardsachsen gestorben. Von ihm erzählt man sich, erklärt Slama, dass er sich mit Wolfsaugen habe unsichtbar machen können.

