Die Virtuosität jedes Musikers begeisterte

Anzeige

Viele Klangvarianten

Nicht nur die Fülle der Klangvarianten dieser klassischen Quintettbesetzung von zwei Trompeten (Bernd Heß und Ralf Richter), einem Waldhorn (Matthias Nonnenmacher), einer Posaune (Heidi Fabrig) und einer Tuba (Jürgen Nunner) begeisterte das Publikum, sondern auch die Virtuosität jedes einzelnen Ensemblemitglieds.

Da waren Töne und Kombinationen zu hören, die man sich von diesen Instrumenten niemals hätte träumen lassen und entsprechend vielschichtig war das fast zweistündige Konzertprogramm mit „The earl of Oxford’s March“, der Verdis Ouvertüre zu „Nabucco“, von Gershwin „A Suite“ sowie „Selections from Porgy and Bess“, Hazells „Kraken“, Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ nach einem Arrangement von Matthias Nonnenmacher, der auch den „St. Louis Blues March“ speziell für das Ensemble arrangiert hatte. Und mit jedem Stück wurde der Beifall lauter und länger.

Eine sichtlich begeisterte Jarmila Manko dankte der Posaunistin und ihren vier Kollegen für ihre gelungenen Darbietungen mit strahlenden kleinen Glasschalen, gefüllt mit etwas Süßem. Und diese neuesten Exponate der leidenschaftlichen Glas-Künstlerin waren in allen Größen, Formgebungen und Farbkombinationen neben ihren Schmuckkreationen, Bildern, Glasmöbelstücken in ihren Atelierräumen einladend drapiert und strahlten mit der Sonne um die Wette. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.05.2018