Drei Tage mit Kunst und viel Genuss

Mudau.Schirmherr und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger eröffnet am Freitag, 9. August, um 18 Uhr das traditionelle Sommerfest im Café „Waldfrieden“ und damit auch den großen Odenwälder Abend. Das Sommerfest findet an dem Ort statt, der in Anlehnung an den berühmten Odenwald-Maler „in Arthur Grimms Wäldchen“ genannt wird und dauert vom 9. bis 11. August.

Erinnerung an Arthur Grimm

Die Verbindung von Kunst und Genuss besteht bis heute auf eine besondere Art im vor 46 Jahren eröffnete Café „Waldfrieden“. Es ist ein Ort der Erinnerung an Arthur Grimm und ein Ort kulinarischer Genüsse.

Bereits 1933 wurde das Wohnhaus mit Maleratelier von Arthur Grimm fertiggestellt. Ein Haus für die Kunst, das allen Freunden des Schönen offenstehen sollte – das war der Grundgedanke von Arthur Grimm.

Die Erinnerung an ihn, die Kunst und auch den Genuss pflegt die Familie Heinrich ganz im Sinne des Malers im Café „Waldfrieden“ weiter. Die Gäste sind immer wieder begeistert, welche Kreativität das Team um Joachim Heinrich, seine Frau Roswitha, gelernte Köchin, und Tochter Nicole im Service einbringt.

Die Familie Heinrich hat das heutige Café „Waldfrieden“, in dem die Arthur-Grimm-Stube vor gut 56 Jahren ihren Platz fand, zu einem bodenständigen Café mit Wirtschaft entwickelt.

Jährlich wiederkehrende Thementage runden das Gastronomie-Programm ab. Gäste aus allen Teilen des Neckar-Odenwald-Kreises und auch aus den benachbarten Bundesländern kommen gerne in den Odenwaldort.

„Odenwälder Abend“

Drei Tage lang treffen sich Freunde, Bekannte und Gäste in familiärer Atmosphäre. Die Verbundenheit zum Odenwald-Maler zeigt sich schon freitags bei Festbeginn mit dem großen „Odenwälder Abend“. Traditionsgemäß beginnt das Fest um 18 Uhr mit dem Bieranstich durch Dr. Norbert Rippberger.

Passend zum „Odenwälder Abend“ gibt es als kulinarische Besonderheit „Saure Bohnen und Lakefleisch“ sowie einen „Original Odenwälder Vesperteller“. Gerne gesehen sind Gäste in Tracht, also in Dirndl und Lederhose.

Samstags ab 12 Uhr geht der Festbetrieb mit kulinarischen Schmankerln weiter. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit Nicoles und Joachims Frühschoppen. Ab 11 Uhr bittet die Wirtin Roswitha zum bekannten Meerrettich-Essen mit Rindfleisch, aber noch viel mehr ist am Sonntag auf der Speisekarte zu finden. Rosis selbst gebackene Kuchenspezialitäten gibt es natürlich auch an allen Festtagen. Abends gibt es fruchtig-spritzige Getränke.

Neben den kulinarischen Höhepunkten sowie Gesprächen mit Freunden und Bekannten werden die Gäste zum Ausklang des Sommernachtsfest 2019 am Sonntagabend noch das eine oder andere Lied anstimmen und sich schon auf ein Wiedersehen „in Arthur Grimms Wäldchen“ im Sommer 2020 freuen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019