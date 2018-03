Anzeige

Karlheinz Zimmermann als Zuchtbuchführer berichtete über 339 Kaninchen aus 13 Rassen, die ins Zuchtbuch eingetragen wurden und über die acht Ausstellungen, die von Mudaus Züchtern mit 370 Tieren erfolgreich beschickt worden waren. Auf der Spessart-Jungtierschau in Hausen-Bayern konnte Edwin Haun mit Hermelin-Blauauge Spessartmeister werden und zudem stellte er das beste Tier der Schau mit der Benotung 1.0. Auch stellten Züchter des Vereins, die zusätzlich in Clubs sind, in Vilsbiburg-Niederbayern und Bremerhaven aus. Auf der Kreisschau in Schefflenz konnten Tobias Throm, Karlheinz Zimmermann und Jürgen Kilian Kreismeister werden und zudem war man auch auf der Bundeskaninchenschau in Leipzig mit 28 Tieren vertreten.

Wie der Vorsitzende weiter ausführte, konnten auf der Landesschau in Offenburg Tobias Throm mit Blauen Wiener und Karlheinz Zimmermann mit Deutschen Kleinwidder grau hervorragende Ergebnisse erzielen.

Am erfolgreichsten aber war Edwin Haun mit zwei Landesmeister-Titeln. Auch auf der Odenwald-Baulandschau wurden die Vereinsfarben würdig vertreten, wo sieben Züchter 65 Tiere den Preisrichtern stellten.

Hier stellte Pia Heneka den Champion mit 96,5 Punkten bei der Jugend und Edwin Haun mit Hermelin-Blauaugen und 98 Punkten bei den Senioren.

Odenwald-Bauland-Meister

Außerdem wurde er mit 391 Punkten (diese Zahl gab es in 31 Jahren Odenwald-Baulandschau noch nie) Odenwald-Bauland-Meister. Kuno Heneka dankte allen, die sich für die Belange der Deutschen Kleintierzucht und die des Vereins eingesetzt hatten, besonders aber bei der Gemeinde für die harmonische Zusammenarbeit und den Vorstandsmitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Den Kassenbericht von Jürgen Kilian bezeichneten die Kassenprüfer Stefan Filsack und Edwin Haun als hervorragend und so erteilten die Mitglieder als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit des gesamten Vorstandes einstimmig Entlastung. L.M.

