Eifrig Salben angerührt

Mudau.Welches Kraut riecht wie und für was ist es gut? Wie kann man selbst Salben herstellen und wie kann diese Salbe dann noch ansprechend aussehen? Fragen und Praktiken wie diese interessierten sieben Nachwuchsforscher im Alter von sieben bis zehn Jahre, die in der Mudauer „Bärenapotheke“ Antworten fanden.

So wurde beispielsweise für die Salbenherstellung fleißig gemörsert. Und jeder durfte seiner eigenen Sportsalbe mit Arnica und ätherischen Ölen natürlich auch noch einen individuellen Duftstoff zufügen. Viel Spaß hatten alle bei der Herstellung einer Salbe in ihrer Lieblingsfarbe. Es wurden also grüne, gelbe oder blaue Salben gerührt und überlegt, welche Duftnote zur entsprechenden Farbe passen könnte, Zitrone, Eukalyptus, Ringelblume oder Pfefferminze.

Eine kleine Pause an der frischen Luft nutzen alle für ein spaßiges Luftballonexperiment. Dazu wurden die Luftballons mit Backpulver und Zitronensaft aufgepumpt und sprudelten dann als Vulkane im Innenhof der Apotheke.