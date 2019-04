Ein großes Jubiläumsfest steht an

Schloßau/Waldauerbach.„Der Verein Örtliche Geschichte hat in seinen 17 Jahren seit der Gründung stets die Aufgabe darin gesehen, heimatbezogenes Brauchtum und kulturelle Güter zu erhalten oder gar wiederherzustellen und zu pflegen“. Dies betonte Vorsitzender Dr. Edmund Link zu Beginn der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Hirsch“.

Schriftführer Thomas Müller erinnerte an die Aktivitäten im vergangenen Jahr.

Unter anderem erwähnte er die musikalischen Auftritte des Parforcehornensembles, den von Walter Herkert gepflegten Internetauftritt sowie dessen angefertigten vereinseigenen Wandkalender mit Bebilderungen aus Schloßau und Waldauerbach.

Gut besuchte gesellige Abende

Der Schriftführer erinnerte auch den Verkauf der Heimatbücher und an die drei von Marianne Mechler organisierten und gut besuchten geselligen Abende.

Als wesentlicher Schwerpunkt der Vereinsarbeit gelte die Zusammenstellung des Mudauer Jahrbuches, für das man als Mitherausgeber fungiere. Weiter erwähnte Müller die Installation der Ortshinweisbeschilderungen in Schloßau und Waldauerbach, an die Vorträge mit Wanderungen und Führungen sowie an den historischen Beitrag zu den Donebacher Sendemasten.

6000 digitalisierte Aufnahmen

Inzwischen könne der Verein auf etwa 6000 digitale historische Aufnahmen und 120 Filme zurückgreifen.

Vorsitzender Dr. Link hob die Schwerpunkte der Vereinsarbeit hervor. Diese seien „Dokumentation in Bild und Text“, „Lieder und Musik“, „Odenwälder Parforcehorn-Ensemble“ und die „Erhaltung historischer Bauten und Denkmäler“. „Wir wollen für Schloßau und Waldauerbach sowie die heimische Region einen sinnvollen und nützlichen Beitrag leisten“, sagte der Vorsitzende.

Ortsvorsteher Herbert Münkel auf seiner „Abschiedstour“ lobte den Verein für „seine wertvolle Arbeit“ und bezeichnete diesen als tragende Säule im örtlichen Vereinsleben.

Ausblickend auf die anstehenden Aktivitäten wurden die römische Führung am 23. April, die historische Wanderung mit VÖG-Mitgliedern in Richtung Hesselbach am 5. Mai und die Führung auf der Burg Wildenberg am 15. Mai genannt.

Schriftführer Thomas Müller teilte mit, dass 2021 ein großes Jubiläum anstehe, denn sowohl Schloßau als auch Mudau, Donebach und Mörschenhardt feiern 750 Jahre Ersterwähnung.

Zwei weitere Anlässe zum Feiern

Dazu kommen die Vereinsjubiläen 75 Jahre FC Schloßau oder 100 Jahre Wodan Donebach.

Dafür sei geplant, die Organisation mit den anderen Vereinen und den Ortschaftsverwaltungen abzustimmen und bereits jetzt mit der Ideensammlung für ein würdiges Fest zu beginnen. L.M.

