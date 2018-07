Ein menschenwürdiges Leben ermöglichen

Anzeige

Mudau.Mudau kann sicher auf viele internationale Events zurückblicken, doch ein Afrikatag fehlte definitiv noch in der Multi-Kulti-Szene der Odenwaldgemeinde.

Diese Lücke füllten der gebürtige Mudauer Fritz Talmon mit seinem Team vom Verein „Parents for the orphans in Sambia“ im Pfarrheim St. Pankratius mit Bravour – zugunsten seiner Schützlinge in den Sambischen Regionen Kabanana und Chingwedistrict.

Für die über 100 interessierten Gäste gab es ein sagenhaftes tropisch-afrikanisches Büfett bei afrikanischer Traditionsmusik, ein Kinderevent mit kreativen Angeboten, viele Gespräche und interessanten Begegnungen. Und schon jetzt freut sich Fritz Talmon über Spenden in Höhe von 2400 Euro, was zwar noch nicht der Endbetrag ist, aber zu 100 Prozent ohne Verwaltungsabzug in die sozialen Projekte des Vereins fließen.