Ein Sommer mit hoher Stardichte

Anzeige

Die Gala schlägt am 27. Juli unter dem Titel „Opera meets Rock“ eine Brücke von der klassischen Oper über Filmmusik und Musicals hin zu legendären Rock- und Pophits. Patrick Stanke, 2015 der Hauptdarsteller im Musical „Jesus Christ Superstar“, freut sich über seine Rückkehr: „Drei Jahre ist es her, aber im Herzen habe ich Zwingenberg nie wirklich verlassen. Ich freue mich so sehr auf diesen schönen Ort am Neckar.“

Seit 2015 positioniert Intendant Rainer Roos die Schlossfestspiele mit großem Erfolg innerhalb der deutschen Musicalspielstätten. Die prominenten Hauptdarsteller, zu denen 2016 auch Drew Sarich gehörte, stehen dabei mit kaum weniger bekannten Mimen wie Ines Hengl-Pirker, Michael Gaedt und Dave Moskin sowie einer ganzen Reihe talentierter Nachwuchsdarsteller auf der Bühne im romantischen Schlosshof. „Eine so hohe Stardichte kann man mit Sicherheit in einem einzigen Sommer an kaum einem anderen Spielort erleben“, betont Roos.

In der deutschsprachigen Musicalszene ist Patrick Stanke ein gefragter Darsteller. So spielte er Hauptrollen in einer ganzen Reihe großer Produktionen wie „Titanic - das Musical“, „Aida“ von Elton John, „Die 3 Musketiere“ und „Die Schöne und das Biest“. Eine ganz besondere Beziehung hat Stanke aber zu „Jesus Christ Superstar“. Bereits zum vierten Mal übernahm er in Zwingenberg die Hauptrolle. Zurzeit spielt er in Oberhausen die Rolle des Dschungelanführers Kerchak im Disney-Musical „Tarzan“.

Grundlage für den Erfolg des 1979 in Wuppertal geborenen Sängers ist das seit Jugendjahren geförderte Talent und eine solide Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie in München. Neben seinen Bühnenengagements ist der diplomierte Musicaldarsteller ein gefragter Solist bei Konzerten und Gala-Veranstaltungen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018