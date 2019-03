„Ein tragender Eckpfeiler“

Mudau.„Die gut besuchte Jahreshauptversammlung spiegelt das gesamte innere Gefüge mit seinem positiven Erscheinungsbild wider, was zudem auch durch die hohe Ausbildungswilligkeit unterstrichen wird“. So die lobenden Worte von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger in seinem Grußwort bei der Jahreshauptersammlung der Feuerwehr, Abteilung Mudau, im Gasthaus „Rose“. Als äußerst wichtig und gut angelegtes Geld betrachte er die flächendeckende Präsenz von wasserführenden Fahrzeugen und eine motivierende, zeitgemäße technische Ausrüstung.

23 Übungen

Abteilungskommandant Manfred Hauk sagte, bei 364 Angehörigen in der Gesamtwehr Mudau bildet die Mudauer Abteilung mit 57 Mitgliedern einen tragenden Eckpfeiler. Er dankte allen, die sich im Berichtszeitraum für die Belange der Wehr eingesetzt hatten.

Zur Verbesserung des Ausbildungsstandes hatte man 23 Übungen durchgeführt und zudem besuchten Tobias Schwarz, Sabine Friedel und Peter Jaksch-Hafner an der Landesfeuerwehrschule eine Fortbildung für Sonderfunktionen und Manfred Müller den Kommandantenlehrgang. An Einsätzen hatte man zu bewältigen: acht Brandeinsätze, 17 technische Hilfeleistungen, fünf Fehlalarme und elf sonstige Einsätze. Hinzu kamen Vorstandssitzungen und Kameradschaftsbildende Aktivitäten wie die Präsenz bei örtlichen Veranstaltungen und befreundeten Feuerwehren sowie bei Jubiläen, Beerdigungen und privaten Feiern.

Schriftführer und stellvertretender Abteilungskommandant Manfred Müller erinnerte in seinem Bericht besonders an die Unwetter- und Brandeinsätze, die Mitwirkungen bei Faschings- und Sportveranstaltungen, die technischen Einsätze oder und die Absicherung der Fronleichnamsprozession.

Bericht der Jugendwehr

Elf Mitglieder bilden derzeit das Gerippe der Jugendwehr, berichtete im Anschluss Jugendwartin Sabine Friedel zusammen mit ihrem Team, die auch an die Abnahme der Jugendflamme, das Drei-Länder-Treffen oder das Kreisjugendzeltlager erinnerte.

Nachdem Kassenwart Tobias Hauk über eine zufrieden stellende Finanzausstattung berichtet hatte und die Kassenprüfer Bernhard Breunig und Michael Pani keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit der gesamten Abteilungsführung einstimmig Entlastung.

Per Handschlag wurden durch Gesamtkommandant Markus Peiß mit Tony Gericke als Quereinsteiger sowie Luca Scheuermann und Peter Schlär aus der Jugendfeuerwehr gleich drei Mann neu in die Abteilung aufgenommen. Befördert wurden nach ihren Weiterbildungen Daniel Junghänel zum Oberfeuerwehrmann und Tobias Schwarz zum Löschmeister.

Eine besondere Würdigung wurde Manfred Müller für 25 Jahre im Dienste der Feuerwehr als Schriftführer, stellvertretender Jugendwart und stellvertretender Abteilungskommandant durch Abteilungskommandant Manfred Hauk zuteil. Ortsvorsteher Siegfried Buchelt sagte: „Menschen wie sie schaffen den Kit, der die Gesellschaft zusammenhält“ und hob sowohl den guten Ausbildungsstand als auch die zukunftsweisende Nachwuchsarbeit hervor.

Gute Einbindung

Gesamtkommandant Markus Peiß zeigte sich bei der Versammlung dankbar für den Feuerwehrbedarfsplan als Beschaffungsgrundlage für Gemeinde und Feuerwehrführung und lobte die gute Einbindung der Abteilungswehr Mudau in das gesamte Feuerwehrwesen. L.M.

