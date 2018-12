Eine engagierte Vaterfigur für die ganze Gemeinde

Reisenbach.Alfred Czech, der heute in Reisenbach seinen 80. Geburtstag feiert, hat keine eigenen Kinder. Vater ist er trotzdem: Vater des TV Reisenbach und der TSG Reisenbach/Mudau. Bei beiden Vereinen war er aktives Gründungsmitglied, insgesamt 42 Jahre war er Vorsitzender, außerdem Abteilungs- und Übungsleiter. Und irgendwie war er auch Vaterfigur für so viele Kinder aus Reisenbach und allen Mudauer Ortsteilen, denen er mit seinen Sportangeboten, den Wettkämpfen und seinen Zeltlagern wunderbare Erinnerungen geschenkt und bleibende Wertvorstellungen vermittelt hat.

Früher Verlust

Czechs Wiege stand in Dobischwald im „Kuhländchen“ im heutigen Tschechien. Der Vater fiel 1941 in Frankreich, 1946 wurde die Mutter mit vier Kindern und der Großmutter vertrieben. Reisenbach war letztlich Endstation – eine harte, entbehrungsreiche Zeit. Nach der Volksschule fuhr der junge Alfred bei Wind und Wetter 30 Kilometer mit dem Fahrrad nach Sensbachtal und zurück, wo er eine Lehre als Elektroinstallateur und Landmaschinenmechaniker machte. Er erinnert sich: „Die täglich 400 Höhenmeter haben mich fit gemacht“. Was auch dem sportbegeisterten und damaligen Lehrer Dietmar Kluge aufgefallen ist: Auf dessen Initiative hin und mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Erich Rechner gründete eine Handvoll Idealisten 1967 den Turnverein Reisenbach.

Der erste Vorsitzende hieß Alfred Czech und das einzige Turngerät war ein Spannreck, das mit dem Handwagen von der Gaimühle nach Reisenbach transportiert worden war. Die ehemalige Schullehrküche wurde zum Turnsaal umfunktioniert und weil der Anlauf zu kurz war, wich kurzerhand auch die Wand zum Schulsaal. „Bei den ersten Geräteturnübungen sind schon Spreißel geflogen“, erklärt Czech schmunzelnd.

Die Skepsis wich, die Begeisterung wuchs. Und das in einem Maß, das bald auch in Schloßau und dann in Mudau Übungsstunden abgehalten wurden. Der Jubilar selbst gründete 1973 eine Frauengymnastikgruppe in Reisenbach und leitete sie zeitweise. Zum Turnen kamen Handball und Volleyball und viele Jahre, so Czech stolz, waren vor allem die Turnerinnen sehr erfolgreich: „Wenn Wettkämpfe bei uns stattfanden, sorgten unsere bescheidenen Verhältnisse oft für große Augen. Aber unser Können hat sie dann doch beeindruckt.“

Rund zehn Jahre lang hat der Jubilar auch Zeltlager durchgeführt – eine willkommene Abwechslung und bleibende Erinnerung für Kinder, die ihre Ferien ansonsten zu Hause hätten verbringen müssen.

1987 die TSG ins Leben gerufen

Schwierig sei die Zeit gewesen, als man den Verein der später dazu gekommenen Sparte Fußball überließ und 1987 mit knapp 70 Gleichgesinnten die TSG Reisenbach/Mudau ins Leben rief. „Es hat einfach nicht mehr geklappt untereinander“. Der neue Verein ist rasant weiter gewachsen auf heute rund 1050 Mitglieder. 2009 schließlich hat Alfred Czech die TSG in jüngere Hände abgegeben, seit 2012 wird der Verein von Anette von Wedel geleitet. Zur aktuellen „Regierung“ unterhält der Jubilar beste Beziehungen und von Wedel ist dankbar für die vielseitige Unterstützung durch den Ehrenvorsitzenden, dessen Büro geziert ist von vielen akkurat eingerahmten Auszeichnungen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene und sogar von der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Stolz ist Czech auch auf die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Denn zu seinen sportlichen Verdiensten kamen 14 Jahre Ratstätigkeit im Mudauer Gemeinderat und auch die Langlauf-Loipen in Reisenbach gehen auf seine Initiative und Mitarbeit zurück. Als Rentner – 2002 ging er nach fast 50 Jahren beim gleichen Arbeitgeber in den Ruhestand – hat er 15 Jahre lang die Grünflächen und den Friedhof in Reisenbach gepflegt und seit Jahrzehnten ist er ehrenamtlicher Wegewart im Naturpark Neckartal Odenwald und für die Markierung von 70 Kilometern an Wanderwegen zuständig.

Ohnehin hat er seinen sportlichen Fokus mittlerweile auf das Wandern verlegt: Nach wie vor organisiert er für die TSG Bergfreizeiten, „privat“ hat er sich einer Seniorenwandergruppe angeschlossen und der Odenwaldklub Walldürn fand in ihm einen ambitionierten Wanderfreund und -führer.

Besonders freut sich Czech, wenn Kinder von „Ehemaligen“ erneut im Verein aktiv sind. Der Jugend fühlt sich der Jubilar neben der Natur immer noch eng verbunden. In diesem Sinn wünscht er sich auch keine Geschenke zu seinem Ehrentag, sondern bittet um Spenden für das Kinderhilfswerk „UNICEF“. Die FN schließen sich den sicher zahlreichen Gratulanten gern an. sis

