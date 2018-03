Anzeige

Schloßau.Die Abteilungswehr Schloßau wird aktuell von 30 Aktiven, acht Alterskameraden und 14 Jugendlichen getragen. Deutlich wurden diese Zahlen im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Hirsch“, zu der Abteilungskommandant Hilmar Schüßler auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteher Herbert Münkel und Gesamtkommandant Markus Peiß begrüßte.

Verschiedene Lehrgänge besucht

Den guten Ausbildungsstand und eine funktionierende Gemeinschaft dokumentieren die Absolventen der verschiedensten Lehrgänge. So bestehe man derzeit aus 17 Maschinisten, 29 Sprechfunker, zwölf Truppführern, sechs Gruppenführern, einem Zugführer und 18 Atemschutzgeräteträgern. Besonders stolz sei man auf die Jugendwehr mit 15 Mitgliedern. Das sei für die Größenordnung von Schloßau als sehr gut zu bezeichnen, so Schüßler.

Die 36 Einsätze im vergangenen Jahr gliederten sich nach den Aussagen des Abteilungskommandanten in vier Klein-, einen Mittel- und einen Großbrand, 19 technische Hilfeleistungen, vier sonstige Einsätze und sechs Fehlalarme. Als „spektakulär“ bezeichnete der Abteilungskommandant den elfstündigen Einsatz beim Scheunenbrand in Scheidental, wobei auch eine Tierrettung unter Atemschutz durchgeführt werden musste. Regelmäßig würden die Übungsabende abgehalten und durchschnittlich von zwölf Wehrmännern besucht. Als weitere Aktivitäten wurde das Maibaumstellen, die Teilnahme am Vergleichsschießen mit drei Mannschaften sowie die Fastnachtsveranstaltungen und Weihnachtsfeier genannt.