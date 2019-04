Energetische Sanierung wesentliches Ziel

Ausführlicher gestaltete sich der Tagesordnungspunkt „Kindergartenbedarfsplan Mudau“, der sich nach Vorstellung von Hauptamtsleiter Herbert Knapp künftig wie folgt darstellen wird:

Kindergarten Mudau: eine Regelgruppe, eine Regelgruppe zeitgemischt mit verlängerter Öffnungszeit, zwei Ganztagsgruppen zeitgemischt mit verlängerter- und Regelöffnungszeit, eine altersgemischte Regelgruppe U3 und Ü3, zwei Kleinkindgruppen U3 und eine Kleinkindgruppe U3 ab Frühjahr 2020.

Kindergarten Schloßau: eine Regelgruppe zeitgemischt mit verlängerter Öffnungszeit, ab September 2019 eventuell Umstellung auf VÖ, eine altersgemischte Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit U3 und Ü3 und eine Krippengruppe im Nebengebäude.

Aus Gründen der arbeitstechnischen Belastung und um eine einheitliche Regelung der katholischen Kindergärten in der Gemeinde zu erreichen, beschloss das Gemeindegremium eine Erhöhung der Freistellung für Leitungsaufgaben in den Kindergärten von 0,1 Stellen je Gruppe. Zum neuen Kindergartenjahr 2019/20 muss die Gemeinde dadurch mit Mehrkosten in Höhe von rund 18 700 Euro rechnen, wobei die katholische Kirchengemeinde Mudau als Träger beider Einrichtungen bei rund 2300 Euro liegen wird. L.M.