Enge Beziehung zur örtlichen Gemeinschaft gelobt

Positive Akzente, etwa mit einem Dart-Turnier, setzte auch die Nachwuchsarbeit, wovon Jugendwart Maximilian von Wedel berichtete. Nachdem Kassenwart Mathias Schild über eine zufriedenstellende Finanzausstattung berichtet hatte und die Kassenprüfer keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Ortsvorsteher Moser dankte dem Verein namens der Gemeinde für die geleistete Arbeit und gab Anregungen zur Eigenleistung beim Aufbau des Dorfparks in Steinbach.

Pfarrer Klaus Vornberger verlas eine Kolping-Losung aus dessen Buch „Mit Gott durch das Jahr zu gehen“.

Ausblick auf Termine

Ausblickend auf die anstehenden Aktivitäten nannte Tobias Farrenkopf die Fahrradtour am 1. Mai, die Maiandacht der Mudauer Kolpingfamilie am 11. Mai, die Fußwallfahrt nach Walldürn am 3. Juni, das Minigolfturnier am 1. Juli, die Abendwanderung am 11. August und den Jahresausflug nach Heidelberg am 22. September. L.M.

