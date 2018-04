Enge Einbindung in die örtliche Gemeinschaft hervorgehoben

Anzeige

Mudau.Unter der Devise von Adolf Kolping „Mit Gott durch das Jahr“ standen die Aktivitäten der Mudauer Kolpingsfamilie im vergangenen Jahr. Zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Rose“ begrüßte Thomas Streun, Sprecher des Leitungsteams, nach einem gemeinsamen Wortgottesdienst neben den Mitgliedern auch Präses Pfarrer Klaus Vornberger und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger.

In ihrem Rückblick erinnerte Schriftführerin Martina Drabinski an die vergangene Jahreshauptversammlung mit den Änderungen im Vorstand, an die Inhalte der Sitzungen und den Patronatsgottesdienst in der Kirche St. Pankratius im Beisein von Frater Joachim Geilich aus Roggenburg. Weiter ging Drabinski auf die Maiandacht mit anschließendem gemütlichem Beisammensein in der „Rose“, die Familienwanderung an Christi Himmelfahrt rund um Mudau mit gemeinsamen Grillen und einer Aufführung der Jugendtheatergruppe, sowie das Mitmachkonzert in der Odenwaldhalle ein. Präsent waren die Mitglieder bei der Kolping-Bezirksversammlung in Hardheim und bei der Diakonweihe von Kolpingbruder Joachim Geilich im Kloster Roggenburg. Ebenfalls noch im Oktober fand im heimischen Pfarrsaal ein kultureller Abend unter dem Motto „Brasilien“ statt, dem sich im November eine Hygieneschulung mit 25 Vertretern der örtlichen Vereinen anschloss. Nach einem Wortgottesdienst traf man sich zum Kolpinggedenktag mit traditionellem Frühstück und Ehrungen verdienter Mitglieder. Am Nachmittag unterhielt die Jugendtheatergruppe mit ihrem ersten großen Auftritt auf der Pfarrsaalbühne in zwei gut besuchten Aufführungen unter viel Beifall. Ebenfalls gut besucht waren die drei Aufführungen im Rahmen des Dreikönigstheaters unter dem Titel „Die Prunksitzung“ unter der bewährten Regie von Klaus Erich Schork.

Kassenwart Ralf Haas berichtete über einen zufriedenstellenden Kassenstand, ehe Emma Trunk-Ekanayaka und Hannah Ohlsen einen Einblick in die Aktivitäten im Jungkolping gaben. Sie erinnerten an das Theaterprojekt unter der Leitung von Theaterpädagogin Ann-Kathrin Schneider, den Besuch im Kletterwald mit anschließendem Essen im Pfarrsaal, die Neuerzählung der Weihnachtsgeschichte um Jesu Geburt in Zusammenarbeit mit den „SeSoSingers“ und den zusammen mit den Ministranten neu eröffneten Jugendtreff im Pfarrsaal.