Entwicklung des Weilers spannend aufbereitet

Mörschenhardt.Zu einer „Zeitreise in die Vergangenheit“ entführte Thomas Müller vom Verein Örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach die Zuhörer im voll besetzten Saal der ehemaligen Schule in Mörschenhardt. Im Rahmen eines zweiteiligen Vortrags erläuterte er als profunder Kenner der örtlichen Geschichte die historischen Gegebenheiten des badischen Ernsttals, das früher mal Neubrunn hieß, und ging auf dessen zeitgeistliche Entwicklung ein. In seinen Glanzzeiten war das Dorf Heimat von mehr als 70 Menschen, heute sind es gerade mal noch sieben.

Der Redner informierte die Zuhörer über den kleinen Weiler Ernsttal, nahe dem Dreiländereck zwischen Hessen, Bayern und Baden-Württemberg und spannte einen Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die kulturhistorische Veranstaltung wurde vom Hegering Mudau veranstaltet.

Im ersten Teil seines Vortrages berichtete Thomas Müller über die Herkunft des Dorfnamens von Nuwenbrunnen über Neubrunn bis Ernstthal beziehungsweise Ernsttal und berichtete über dessen Lage am Rande des leiningenschen Wildparks mit den umliegenden Dörfern.

Informativ waren auch die Ausführungen über Dorfgröße, Schwankungen in den Bevölkerungszahlen im Vergleich zu den Nachbardörfern, die Infrastruktur des kleinen Weilers, die Planungen eines Tunnels und einer Eisenbahntrasse zur besseren Anbindung an die Neckarseite und Richtung Main, wobei es hierbei bei den Planungen blieb.

Umgesetzt wurden allerdings große Baumaßnahmen, wie der Bau eines Gasthauses, einer eigenen Poststation und die Errichtung einer landwirtschaftlichen Ökonomie. Weiter referierte Müller vom „Jahr ohne Sommer“ aufgrund eines Vulkanausbruchs (Tambora) auf Indonesien und den daraus resultierenden Missernten ab 1816, die dazu führten, dass die Bevölkerung noch mehr verarmte und ab 1830 viele Gehöfte an die Standesherrschaft Leiningen verkauft wurden.

Es folgte der Bau des leiningenschen Rentamtes 1842 und die Agrarunruhen 1848 mit dem Marsch nach Ernsttal und weiter nach Amorbach. Dass dieser Aufstand der Bevölkerung im Nachhinein nicht ganz schrecklich bestraft wurde, war dem umsichtigen und klugen Handeln des Leininger Fürsten Emig zu verdanken.

Braubetrieb

Im zweiten Teil seines kurzweiligen Vortrages referierte Müller vor allem über die fürstlich leiningensche Brauerei, die Auswahl von Ernsttal als Standort, die Kunst des Bierbrauens, das Deutsche Reinheitsgebot und die verschiedenen Biersorten. Da Wein im Odenwald eher als „Sauerampfer, von der Sonne verschont“ bekannt war, schien das Bierbrauen die bessere Lösung. Allerdings, so Müller mit einem Schmunzeln, waren die Beigaben im Bier vor dem zunächst bayerischen Reinheitsgebot im Jahr 1516 mehr als abenteuerlich, und Ruß war dabei wohl eine der harmlosesten Zutaten. „Es wurde gepanscht, was das Zeug hielt“, erklärte Müller.

Nach dem Bau der Brauereigebäude, der Kelleranlagen und der neuen Eisweiheranlage folgte die Zeit des Brauereibetriebes zwischen 1843 und 1923, dem Jahr des wirtschaftlichen Niedergangs. Nach der Stilllegung des Braubetriebes erfolgte die Sprengung der Gebäude.

Heimathistoriker Müller untermalte seine beiden Vorträge mit über mehr als 250 historischen Bildern und unterlegte die jeweiligen Passagen geschickt mit passenden Sagen, Geschichten und Anekdoten. L.M.

