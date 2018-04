„Er gilt als Urgestein des FC“

Anzeige

Donebach.„Er gilt als Urgestein beim Fußballclub Donebach und als Ehrenämtler durch und durch“. Die Rede ist von Norbert Schnetz, der für seine vielfältigsten Verdienste im Rahmen der Jahreshauptversammlung durch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde.

„Eine Ehrung des Landes für sein unermüdliches Engagement für den FCD, für die Turmspatzen, für den Ortsteil Donebach als Ortschaftsrat und für die gesamte Dorfgemeinschaft Donebach, Ünglert, Mörschenhardt und Preunschen“. Seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts beim FC aktiv, war der Geehrte die ersten 20 Jahre als Spieler aktiv, danach als Spielausschussvorsitzender von 1985 bis 1991 und danach als Schriftführer von 1991 bis 2001. Seit diesem Jahr ist er Vorsitzender des Vereins und seit 33 Jahren in Verantwortung als Funktionär und seit über 50 Jahren im Traditionsverein dabei.

Darüber hinaus ist er seit 1988 aktiv bei den Dumbocher Turmspatze, Mitglied des Siebenrates und Präsident der Turmspatze von 2003 bis 2015. Weiter ist Schnetz kommunalpolitisch aktiv gewesen als Ortschaftsrat in Donebach von 1999 bis 2014. Bürgermeister Dr. Rippberger: „Zusammengenommen ist er seit über 60 Jahren in Verantwortung im Ortsteil und für die Donebacher engagiert am Werke“.