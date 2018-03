Erfahrungen ausgetauscht

Anzeige

Mudau.Der Dialog des Badischen Fußballverbands mit Vereinen in seinem Verbandskreis findet nach Aussage von BFV-Präsident und DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann flächendeckend statt und wird ausschließlich unterhalb der Landesliga geführt. Ziel soll eine Win-Win-Situation für Verband und Vereine sein durch den Erfahrungsaustausch im Hinblick auf die Problematiken der heutigen Zeit, ein Schlagwort ist unter anderem der Demografiewandel.

Mit den Themen „Zukunftsstrategie Amateurfußball im badischen Hinterland“; „Vereinsentwicklung“, „Ehrenamt“, „Qualität“ und „Spielbetrieb“ waren Präsident Ronny Zimmermann, BFV-Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen, Klaus Zimmermann als Fußballkreisvorsitzender zusammen mit dem Ehrenkreisvorsitzendem Karl Josef Schäfer und einigen Kreisvorstandsmitgliedern beim TSV Mudau angereist, wo sie vom Vorsitzenden Ralf Hauk und seinem nahezu vollständigen Vorstandsteam begrüßt wurden. Davon und von dem schmucken Sportheim ebenso begeistert wie von der Vereinspräsentation durch Ralf Hauk, fragten die Gäste nach dem größten Problem des Vereins.

Nahezu schuldenfrei

Erfreut konstatierten sie, der Verein hat so ziemlich alles bestens im Griff. Die einst sehr marode finanzielle Situation hatte der Verein nach Aussage von Hauptkassier Rainer Kistner sehr gut in den Griff bekommen und kann sich heute nahezu schuldenfrei präsentieren, trotz enormer Investitionen in das Sportheim und den Platz.