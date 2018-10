Erik Diefenbach und Smiljana Schieder sind die Clubmeister

Mudau.Im Golfclub Mudau haben die Clubmeisterschaften stattgefunden. Ermittelt wurde jeweils die Vereinsbesten in den Kategorien Damen, Herren, Seniorinnen, Senioren und Jugend. Und dabei ging es zum Teil sehr spannend zu.

52 Vereinsmitglieder nahmen teil und starteten am Meisterschafts-Samstag um 7.30 Uhr. Die erzielten Ergebnisse waren noch eher durchwachsen. Zwischen 85 und 124 Schlägen wurden dabei gespielt. Dies änderte sich in der Nachmittagsrunde, zu der lediglich die Herren nochmals ab 13 Uhr antreten mussten.

Bestes Ergebnis des Turniers

Hier erspielte Helmut Apiarius, einer der ältesten Spieler im Turnier, mit 81 Schlägen das beste Ergebnis des gesamten Turniers. Dennoch reichte es für ihn nach zwei Runden nur für Platz 4. Die Führung bei den Herren hatte zu diesem Zeitpunkt Erik Diefenbach mit gespielten 86 und 82 Schlägen inne, hauchdünn mit nur einem Schlag gefolgt vom Jugendmitglied Daniel Knapp.

Am Sonntag folgte dann die dritte und letzte Runde bei den Herren. Hier konnte Erik Diefenbach seinen Vorsprung noch ausbauen und wurde letztlich zum verdienten Clubmeister der Herren, gefolgt von Helmut Apiarius und Daniel Knapp.

Souveräne Clubmeisterin

Bei den Damen zog die Clubmeisterin der Vorjahre, Smiljana Schieder, einsam ihre Runden. In der Damen-Wertung konnte ihr niemand so richtig Paroli bieten und so wurde sie auch 2018, mit gespielten zwei Runden von 84 und 83, wieder souverän Clubmeisterin der Damen. Platz 2 und 3 erspielten sich Veronika Knapp und Petra Zeller. Bei den Seniorinnen ging es dagegen enger zu. Hier lagen nach der ersten Runde mit Kornelia Noe und Ute Apiarius zwei Damen gleichauf. Beide spielten eine 85er-Runde und kamen so der Siegerin Smiljana Schieder in der Damenwertung sehr nah. Während Kornelia Noe sich am zweiten Tag nochmals um einen Schlag verbessern konnte, musste Ute Apiarius drei Schläge einbüßen und kam so auf den 2. Platz bei den Seniorinnen. Den Clubmeistertitel holte sich hier Kornelia Noe. Platz 3 ging an Petra Felzmann. Zuletzt noch die Senioren. Bei ihnen ging es am engsten zu. Hier lagen die drei Erstplatzierten nur vier Schläge auseinander. Hans Egenberger konnte seine Führung aus der ersten Runde verteidigen und wurde neuer Senioren-Clubmeister, gefolgt von Günter Dautert, der nur einen Schlag aufholen konnte. Dritter wurde Franz Wrede.

Umtrunk am Grün 18

Neben dem Golfspiel wurde aber auch gefeiert. Im Anschluss an die letzte Runde am Sonntag waren alle Teilnehmer zu einem Umtrunk an Grün 18 eingeladen. Hier wurde den Teilnehmern die erste Ehrung zuteil und man ließ das Turnier Revue passieren lassen.

Die Siegerehrung folgte am Abend durch Sportwart Jürgen Böhm mit Unterstützung von Präsident Peter Trumpfheller und Vizepräsident Oliver Lichti. Bei einem Abendessen wurden alle Sieger nochmals besonders gewürdigt. Hier wurden auch die jugendlichen Spieler besonders gefeiert. Sie hatten am Tag noch über neun Löcher um den Clubmeistertitel gekämpft, nun folgte die Erleichterung, wenn man zu den Siegern zählte. Die Glücklichen waren Paula Schnabel, die neue Clubmeisterin der Jugend, sowie Friedrich Grenz, dem mit sieben Jahren jüngsten Teilnehmer, auf Platz 2. Leonie Pagel wurde Dritte, vor Jasper Wuscher und Lina Schnabel.

