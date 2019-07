Erstmals war ein Bundesligist zu Gast

Scheidental.Ein insgesamt sehr gelungenes Sportfest veranstaltete der VfR Scheidental. Sehr abwechslungsreich war der Verlauf des Festes mit viel Sport und Unterhaltung sowie Fußballspielen von Junioren- und Senioren, was für die zahlreichen Festbesucher mit viel Interesse und verfolgt wurde.

Am ersten Tagtag fanden zwei Spiele statt. Die D-Junioren der JSV Limbach/Fahrenbach gewannen mit 2: 5 gegen die JSG Mudau und das Damenspiel SC Seckach-Klinge – TV Reisenbach endete 1:2. Danach hatte bei sehr gutem Besuch die Kultband „Borderline“ ihren rockigen und stimmungsgeladenen Auftritt. Am zweiten Tag war bei einem Vf-Sportfest erstmals ein Bundesligist mit der U 17 vom SV Darmstadt 98 zu Gast. Das Spiel gegen die U 17 der SpVgg Neckarelz endet 1:1. Viel Spaß hatten die teilnehmenden Teams bei der „3. Schernemer Gaudi-Olympiade“, die bestens und mit viel originellem Ideenreichtum wieder von Sebastian und Klemens Hofmann organisiert und durchgeführt wurde. Eine tolle Stimmung gab es im Festzelt am Abend mit den Band „Wildwexxel“.

Der dritte Tag begann um 10 Uhr mit Bambinispielen und anschließendem F-Juniorenturnier. Michael Haas II bereitete die Spiele vor und dankte allen Mannschaften mit einem Präsent für ihr Erscheinen. Es folgte das E-Juniorenspiel JSG Mudau gegen SpVgg Hainstadt das mit 5:3 endete. Ein technisch und taktisch sehr gutes Spiel sahen danach die Zuschauer beim Spiel der U 15 von der SpVgg Neckarelz und der U 14 vom SV Darmstadt 98, das die U 15er von Neckarelz mit 3:1 gewannen. Zum Abschluss des sportlichen Teils siegte die SG Scheidental/Wagenschwend gegen den SV Schefflenz mit 5:1. Im Festzelt fand dann noch ab 19.30 Uhr das Dart-Turnier „301 Double Out mit Steeldarts statt.

Das Sportfest endete am vierten Tag mit dem Mittagessen der Firmen und Betriebe, einem bestens von den VfR-Übungsleiterinnen organisierten Spielnachmittag für die in großer Anzahl teilgenommenen Kinder, der von den VfR-Übungsleiterinnen, drei AH-Spielen auf Kleinfeld und einem erneut stimmungsvollen Unterhaltungsabend mit den „Schloßauer Musikanten“.

