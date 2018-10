Fatale Preiseinbrüche und zahlreiche Schäden

Steinbach.Der extremen Trockenheit in diesem Sommer geschuldet war das gesteigerte Interesse der Waldbauern aus Steinbach, Rumpfen und Langenelz an der Mitgliederversammlung ihrer Forstbetriebsgemeinschaft. Hierzu konnte der Vorsitzende Karl Herkert neben Revierleiter Michael Schwarz auch den Forstbetriebsleiter Jörg Puchta und Andreas Schlör von der Holzverkaufsstelle als Experten begrüßen.

Zunächst ging Geschäftsführer Timo Herkert auf die durchaus noch positive Finanzlage der Forstbetriebsgemeinschaft ein, obwohl der Holzverkauf 2018 historisch niedrig war. So hatte man allein von der Fichte 984 Festmeter und von der Kiefer 512 Festmeter weniger eingeschlagen als im Vorjahr.

Revierleiter Schwarz begründete das mit dem extrem nassen Winter und Frühjahr, das ohne große Frostperiode von der warmen Trockenzeit von April bis heute abgelöst worden war. Da die Kassenprüfer Peter Haas und Hubert Trunk keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, fiel die Entlastung des Vorstandes einstimmig aus.

Als Fachmann für den Holzverkauf berichtete Andreas Schlör, dass die Preise in der letzten Saison zwar noch sehr gut waren, doch weil die Einschläge aufgrund der Nässe im Frühjahr schnell wieder eingestellt werden mussten, habe die Papierindustrie bedenkliche Versorgungsengpässe verzeichnen müssen.

Und wiederum witterungs- beziehungsweise käferbedingt könne man die Preise inzwischen schon fast fallen hören. Denn europaweit seien inzwischen rund 35 000 000 Festmeter Sturmholz zu verzeichnen, was auch die bereits bestehenden Transportprobleme weiter verschärfe.

Da es zudem bereits im April sehr warm war, flog der Borkenkäfer schon sehr früh. Er wird für die nächste Waldkatastrophe ebenso verantwortlich sein wie für den fatalen Preiseinbruch bei der Fichte. Wie Schlör weiter empfahl, sei aufgrund der „Sturm- und Käferholzschwemme“ auch bei Einschlag der Kiefer Zurückhaltung geboten, mit Ausnahme von mittelstarker Kiefer als Kurzholz.

Weiter gefragt sei Industrieholz in jeder Länge, das frisch eingeschlagen auch schnell abgefahren werde, wenn man ihn rechtzeitig informiere. Und wenn dieses qualitätsmäßig als Papierholz nicht mehr genüge, könne man es immer noch für Spanplatten verkaufen.

Walldürns Forstbetriebsleiter Jörg Puchta ging sehr ausführlich auf die sehr ähnlichen Temperaturskalen von 2003 und 2018 ein, wobei aber die Niederschläge von 15 Jahren deutlich höher waren. Er gab zu Bedenken, dass der Klimawandel bereits deutlich weiter fortgeschritten sei, als die meisten wahrhaben wollen, und der Wald in diesem Jahr schon extrem für die Zukunft gelitten habe.

Allein in Baden-Württemberg habe man schon jetzt rund 900 000 Festmeter Borkenkäferholz und für 2019 zu planen, sei einfach nicht möglich. Vor allem könne man nicht wissen, welche fremdländischen Schädlinge noch eingeschleppt werden und was die Waldbesitzer an Baumarten pflanzen sollen.

Sicher sei eine gute Mischung im Wald das Optimum, um Schädlingsbefall so gut wie möglich in Grenzen zu halten. Aber natürlich müsse man gerade im Wald in Generationen denken. Denn die, die jetzt pflanzen, haben sicher nichts mehr davon und können auch nicht verhindern, dass es im Laubholz 2019 vermutlich noch kritischer wird.

Buche und noch mehr die Eiche würden gesucht: „Wir haben gar nicht so viel Eiche wie wir verkaufen könnten.“ Das sei aber schon einige Jahre der Fall und könne sich aufgrund der Möbelmode auch schnell ändern.

Aufschlussreiche Fachgespräche schlossen sich auch im gemütlichen Teil der Mitgliederversammlung nach dem Grußwort von Ortsvorsteher Georg Moser an. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018