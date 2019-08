Fußballfans aus Mudau in München

Mudau.Einen perfekten Auftakt in die Sommerferien erlebten knapp 40 Kinder und Jugendliche aus der Großgemeinde Mudau am 30. Juli mit dem Besuch des „Audi Cups“ in der Münchener Allianz-Arena.

Dank der engen Kontakte zur Stiftung der Bayern-Legenden Jorginho und Paolo Sergio „stars4kids“, gelang es, 50 der begehrten Tickets für die beiden Halbfinalspiele Tottenham Hotspur-Real Madrid (1:0) und Bayern München-Fenerbahce Istanbul (6:1) zu ergattern. Auf erstklassigen Plätzen konnten die Fußballfans aus dem Odenwald Weltstars wie Robert Lewandowski, Luka Modric oder Harry Kane aus nächster Nähe bewundern.

Unvergessliche Eindrücke

Restlos begeistert trafen die Jungs und Mädels nach einem aufregenden Tag weit nach Mitternacht mit unvergesslichen Eindrücken wieder in der Heimat ein. Der Dank aller Teilnehmer galt dem TSV Mudau, der einen Teil der Buskosten übernahm und eine Spende an „stars4kids“ überwies.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019